Активисты ОНФ обратили внимание властей Мурманска на неоднократно горевшее заброшенное здание по проезду Тарана

Активисты ОНФ направили обращение в администрацию Мурманска с просьбой принять меры для защиты горожан, в том числе, несовершеннолетних, проживающих неподалеку от заброшенного здания №11 по проезду Капитана Тарана. Общественники выяснили: начиная с июля 2018 г. по сегодняшний день деревянное строение горело 5 раз. Как результат, объект не эксплуатируется, находится в частично разрушенном состоянии.

Несмотря на очевидную опасность, поврежденный пожаром дом ни ограждения по периметру, ни предупреждающих знаков, ни, тем более, охраны не имеет. Оконные и дверные проемы частично не зашиты: попасть внутрь может любой желающий. Как следствие – риск несчастных случаев, потенциальных травм, противоправных действий со стороны злоумышленников и новых возгораний.

«В соответствии с действующим законодательством, при прекращении эксплуатации здания или сооружения его собственник должен принять меры, предупреждающие причинение вреда населению и окружающей среде, в том числе, препятствующие несанкционированному доступу внутрь объекта. Тем более, что аварийная деревяшка находится вблизи многоквартирных жилых домов по адресам: проезд Капитана Тарана, дома № 12 и №13, ул. Полярные Зори, дом №40. Рядом расположены Мурманская городская детская поликлиника №1 и средняя образовательная школа №1, которая должна открыться в 2021 г. после выполнения работ по капитальному ремонту, а также объект рекреационного назначения «Рябиновая аллея»», - рассказал член регионального штаба ОНФ в Мурманской области Роман Пономарев.

Общественники попросили власти Мурманска дать поручение провести проверку и при наличии оснований принять меры для устранения выявленных нарушений.