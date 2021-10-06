Активисты ОНФ обратили внимание властей Мурманска на неогороженные заброшенные здания на улице Гвардейской

Активисты ОНФ обратились в администрацию Мурманска с просьбой принять меры для защиты мурманчан, в том числе, несовершеннолетних, проживающих в домах на ул. Гвардейской. Тревогу общественников вызвали заброшенные здания, которые после прекращения эксплуатации были частично разрушены и сегодня представляют реальную угрозу.

Ранее в рамках мониторинга всероссийской акции «Дорога в школу» активисты ОНФ проверили маршруты к некоторым образовательным учреждениям города: о местах, таящих потенциальную угрозу, им рассказали обеспокоенные родители. Проходя этот участок ул. Гвардейской, хочется ускорить шаг: окна и двери теперь уже никому не нужных домов отсутствуют, пустые проемы не зашиты. Вся территория захламлена отходами производства и потребления: боем железобетонных конструкций, арматурой, старыми автомобильными шинами, стеклом и ТКО. При этом нет ни ограждения по периметру, ни предупреждающих об опасности знаков, ни, тем более, охраны: попасть внутрь может любой желающий. Как следствие – риск несчастных случаев, потенциальных травм и противоправных действий со стороны злоумышленников.

«В соответствии с действующим законодательством при прекращении эксплуатации здания или сооружения его собственник должен принять меры, предупреждающие причинение вреда населению и окружающей среде, в том числе, препятствующие несанкционированному доступу людей внутрь, а также осуществить мероприятия по утилизации строительного мусора», - отметила активист регионального отделения ОНФ в Мурманской области Анна Калита.

Общественники продолжают мониторить состояние объектов незавершенного строительства в регионе.