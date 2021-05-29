Активисты ОНФ обратили внимание властей на необходимость оперативного рассмотрения жалоб на опасные скопления снега и наледи на кровлях

Поводом для обращения стал несчастный случай: молодая женщина получила царапины и ушибы лица в результате падения с кровли дома №3 на Флотском проезде куска льда. Неделю спустя на этом же месте обрушившаяся с крыши глыба повредила козырек над входом в общественную организацию. Активисты ОНФ незамедлительно сообщили о произошедшем в прокуратуру Мурманской области, оттуда обращение передали в администрацию.

Ответ пришел лишь в середине мая: в возбуждении дела об административном правонарушении отказать. В качестве одной из причин значилось: в ходе проведения проверок 27 апреля и 4 мая (через месяц и более) специалистами управления Октябрьского административного округа было установлено, что на кровле указанного дома снежно-ледяные образования отсутствуют.

«В таких ситуациях оперативная реакция крайне важна. Сколько трагедий уже произошло. Мы хотим повторения? Так, весной 2019 года на прохожую с кровли жилого дома на Рыбном проезде упала огромная сосулька. Это, кстати, совсем рядом. В итоге женщина умерла в реанимации. Какой смысл в проверке спустя месяц? Снег мог растаять, его могли, наконец, убрать. Мы считаем, что реагировать на подобные обращения необходимо немедленно», - уверен член регионального штаба ОНФ в Мурманской области Максим Сахневич.

Среди других оснований для отказа – отсутствие сведений об обращении сотрудника в мед. учреждение. В ответе также значилось: управляющая организация не отрицала факт того, что козырек над входом мог быть поврежден в момент уборки кровли.

«Во-первых, никакой уборки в момент падения льда на козырек не проводилось, чему есть свидетели, готовые это подтвердить. Правда, выслушать их версию, видимо, не сочли нужным. Что касается медицинского освидетельствования: сегодня на медиках лежит колоссальная нагрузка, и вызывать бригаду скорой для того, чтобы зафиксировать полученные травмы конкретно в данном случае я считаю нецелесообразным. Мы просим администрацию Мурманска обратить внимание на это и подобные происшествия. Сейчас женщине повезло, но шаг в сторону – и последствия могли бы быть совершенно другими», - добавил Сахневич.