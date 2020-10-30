Активисты ОНФ обратились в прокуратуру по поводу несанкционированных свалок старых покрышек в Мурманске

Активисты ОНФ направили обращение в прокуратуру Мурманской области с просьбой провести проверку по многочисленным фактам складирования десятков отработанных автомобильных шин на площадках для крупногабаритных отходов (КГО) и территориях, прилегающих к месту погрузки ТКО, в Мурманске и поселке Зверосовхоз Кольского района. Стихийные скопления мусора общественники обнаружили в ходе экологических рейдов.

«Судя по тому, в каком количестве выгружены покрышки, это дело рук не одного человека, решившего внезапно избавиться от всего накопленного за долгое время мусора, и даже не соседей или друзей. Очень похоже на принципиальную позицию какой-то организации, которая таким образом решает проблему с промышленными отходами. Так, жильцы домов №23/2 и №25 по улице Зелёной, расположенных рядом с одним из объектов, рассказали о том, что видели, как шины привезли на микроавтобусе, вот только записать госномер не успели», - рассказал член регионального штаба ОНФ Роман Пономарев.

Среди других адресов – площадки для складирования КГО вблизи домов №№ 32, 46, 64 на улице Зеленой, в районе МКД №59 и №61/1, а также между МКД №65 и №61/1 на улице Академика Книповича, у домов №51 по улице Карла Маркса и №2 по улице Новое Плато, между МКД №74 на проспекте Ленина и №3 на улице Самойловой, возле МКД №3 и №4, а также №8 и №10 на проспекте Молодежном, напротив дома № 2 на улице Полярной правды, возле дома №11 на улице Зеленой в поселке Зверосовхоз и др.

«Складирование отработанных автомобильных шин на специальные площадки для размещения КГО, на территории, прилегающие к месту погрузки ТКО, категорически запрещено, поскольку отработанные автомобильные шины таковыми не являются, а относятся к отходам производства и потребления IV класса опасности. Степень вредного воздействия отходов IV класса опасности на окружающую среду высокая. После него экологическая система разрушается, период самовосстановления занимает не менее трех лет. В Мурманске неоднократно фиксировались случаи возгорания отработанных покрышек. При этом в атмосферу выделялось огромное количество сажи и токсичных газов. В связи с чем мы попросили надзорный орган при наличии оснований принять меры, направленные на предотвращение вредного воздействия отходов производства и потребления на здоровье граждан и окружающую среду», - добавил Пономарев.