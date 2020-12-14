Активисты ОНФ передали в администрацию Мурманска перечень дорог, рекомендуемых к ремонту в 2021 году

Активисты регионального отделения ОНФ передали в администрацию Мурманска информацию об участках дорог, которые, по мнению общественников, должны быть включены в план ремонта объектов дорожной инфраструктуры на 2021 г. Перечень был составлен с учетом мнения жителей областного центра, обращавшихся с жалобами в ОНФ, в том числе, через интерактивный ресурс «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог». Ранее эксперты Народного фронта лично проверили техническое состояние автодорог общего пользования местного значения муниципального образования.

Серьёзные нарушение целостности асфальтового покрытия общественники отметили в районе дома №2 на участке Кольского проспекта, домов №49, №54 и №56 на проспекте Кирова. Попав в такие ямы на приличной скорости, можно не только повредить машину, но и потерять управление, что создаст на проезжей части аварийную ситуацию. С похожими повреждениями эксперты столкнулись на участках ул. Капитана Егорова (вдоль дома №72 по проспекту Ленина) и ул. Нижнеростинское шоссе (на выезде с ул. Александра Невского).

Эксперты ОНФ также обследовали объекты, получившие за последние месяцы наибольшее количество негативных откликов на карте убитых дорог. Это участки ул. Нахимова (в районе дома №18), ул. Алексея Позднякова (при подъезде к железнодорожному переезду), ул. Нижнеростинское шоссе (в районе дома №9 по ул. Угольная база, а также в районе АЗС «ВиТЭК»), ул. Карла Либкнехта (в районе дома №34а) и тротуар вдоль дома №4 по ул. Адмирала флота Лобова.

«Государственный стандарт Р 50597-2017 «Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля» регламентирует техническое состояние дорог. Повреждения в виде выбоин, просадки или пролома длиной 15 см и более, глубиной 5 см и более, недопустимы и должны быть устранены. Надеемся, что мнение наших экспертов и жителей Мурманска будет учтено, и отмеченные участки внесут в план ремонта объектов дорожной инфраструктуры на 2021 год», - сказал член регионального штаба ОНФ в Мурманской области Максим Сахневич.