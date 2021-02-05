Активисты ОНФ помогают пенсионерке из Умбы добиться капитального ремонта квартиры

Мурманские активисты ОНФ просят власти Терского района оказать содействие в восстановлении жилищных прав 70-летней жительницы Умбы. Со своей бедой пенсионерка обратилась на прямую линию с президентом РФ, лидером ОНФ Владимиром Путиным. Женщина рассказала: в 2013 году Кандалакшский районный суд обязал администрацию городского поселения провести капитальный ремонт д. №38 по ул. Совхозной, однако спустя 7 лет он так и не был завершен. В разгар суровой северной зимы в квартире пенсионерки отсутствует отопление, электричество и водоснабжение. Понятно, что жить в таких условиях невозможно.

«Все жители Мурманской области отлично знакомы с таким явлением как полярная ночь. В этот период солнце вообще не появляется из-за горизонта. Попробуйте прожить так больше месяца, если в вашем доме к тому же нет ни воды, ни света. Как следствие, обратившаяся на «прямую линию» пенсионерка была вынуждена снять другое жильё, и теперь она платит ещё и за него, при этом продолжая нести траты за коммунальные платежи по месту регистрации», - рассказал член регионального штаба ОНФ в Мурманской области Максим Сахневич.

Женщина призналась, что пенсия – единственный источник ее дохода, помощи тоже ни от кого ждать не приходится, и ей едва удается сводить концы с концами. Активисты ОНФ надеются, что в администрации Терского района войдут в положение пенсионерки и в ближайшее время вопрос по срокам завершения капитального ремонта д. №38 по ул. Совхозной в Умбе будет решён.