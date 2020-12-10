Активисты ОНФ просят прокуратуру защитить права жительницы Мончегорска, оставшейся без пенсии после работы на вредном производстве

Мурманские активисты ОНФ передали в прокуратуру региона обращение жительницы Мончегорска, поступившее на прямую линию с президентом РФ, лидером ОНФ Владимиром Путиным. Северянка просит помочь с восстановлением архива ОАО «Ковдорслюда» (г. Ковдор), где она трудилась многие годы: с 7 апреля 2011 г . предприятие находится на стадии ликвидации, однако все необходимые документы в государственный архив Мурманской области переданы не были. В результате бывшие сотрудники не могут предоставить доказательства, подтверждающие вредные и тяжёлые условия, в которых приходилось работать. А следовательно, и оформить досрочное назначение страховой пенсии.

В соответствии с действующим законодательством, при ликвидации негосударственных организаций, в том числе, в результате банкротства, образовавшиеся в процессе их деятельности и включенные в состав Архивного фонда РФ архивные документы, документы по личному составу должны сдаваться ликвидационной комиссией или конкурсным управляющим в упорядоченном состоянии на хранение в соответствующий государственный или коммерческий архив.

Активисты ОНФ установили, что решением Арбитражного суда Мурманской области конкурсным управляющим утвержден Сергей Бестужев – член саморегулируемой межрегиональной общественной организации «Ассоциация антикризисных управляющих» (г. Самара). Следовательно, и обязанность по передаче документов, образовавшихся в процессе деятельности ОАО «Ковдорслюда», на хранение в архивный фонд Мурманской области возложена на него. Однако Бестужев, со слов обратившейся за помощью женщины, до настоящего времени эту обязанность не исполнил.

«Мы попросили надзорное ведомство провести соответствующую проверку и при наличии оснований принять меры, направленные на устранение выявленных нарушений. Всю информацию мы также передали в организацию «Ассоциация антикризисных управляющих» и уполномоченному по правам человека в Мурманской области Михаилу Шилову», - рассказала член регионального штаба ОНФ в Мурманской области Татьяна Уланова.

Активисты ОНФ продолжают держать ситуацию на контроле.