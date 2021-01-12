Эксперты помогут выгодно купить квартируЗаблокированных льдами в Енисейском заливе контейнеровоз «Спарта III» и ледокольный буксир «Кигориак» пришлось выручать «Атомфлоту»
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)12.01.21 15:40

Активисты ОНФ просят власти Мурманска проложить новый подъездной путь к строящемуся детскому саду на ул. Достоевского

Активисты ОНФ обратили внимание властей на высокую загруженность единственного подъездного пути к дому №32 по ул. Достоевского в Мурманске. Ранее к общественникам обратились жители микрорайона с жалобой на сложную ситуацию, в которой они оказались. Дело в том, что движение автотранспорта на этом участке и без того затруднено, а теперь в связи со строительством нового детского сада на 196 мест может и вовсе остановиться.

По информации заявителей, подъезд к дошкольному образовательному учреждению будет осуществляться по действующей дороге вдоль домов №№26, 27, 28, 29, 30 и 31 (общее количество квартир – 537). Эта же дорога на сегодняшний день – единственный подъездной путь к многоквартирному 16-тиэтажному дому №32 по ул. Достоевского (128 квартир) как для жителей, так и для коммунальной спецтехники, карет скорой помощи и пожарных машин. Тем же маршрутом ежедневно направляются к своим рабочим местам и обратно домой сотрудники офисов, расположенных в ближайших домах. Как итог – дорога перегружена, места прогулок с детьми, колясками, велосипедами, а также выгула домашних питомцев нет. Кроме того, вдоль проезжей части отсутствует тротуар, а пространство рядом с подъездами плотно заполнено припаркованными машинами, что сильно затрудняет движение пешеходов.

Ещё одна проблема – отсутствие между домами №№31 и 32 благоустроенной зоны отдыха для зимних забав. Альтернативой стала стихийная горка, облюбованная ребятней с санками, аргамаками и ватрушками, скатившись по которой дети вылетают прямо на проезжую часть под колеса автомобилей. Временным спасением стало ограждение из покрышек, но жильцы убеждены, что это не спасает от возможных ЧП.

«Вызывает вопрос у граждан и ситуация с парковочными местами для сотрудников и родителей воспитанников нового сада. Мест для маневров в этом районе и так практически нет. Учитывая все доводы, мы обратились в администрацию Мурманска с просьбой учесть аргументы жильцов и рассмотреть возможность обустройства альтернативного варианта постоянного подъездного пути к дому №32 по ул. Достоевского и строящемуся детскому образовательному учреждению, организации тротуара с разделительными ограждениями на протяжении всей дороги со стороны подъездов от дома №26 до  №31 по ул. Достоевского, благоустройства территории, прилегающей к домам №№30 и 31, с оборудованием спортивной площадки для детей старше 12 лет, а также установки безопасного ограждения у стихийной горки рядом с проезжей частью», - рассказал член регионального штаба ОНФ в Мурманской области Андрей Шишко.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Рынок труда: итоги 2020, прогнозы на 2021
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ИТОГИ ГОДАМурманская областная Дума: «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ»ЖИЗНЬ ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМ
-Политбарометр (18+)
ПодробнееАндрей Чибис обсудил с председателем облизбиркома подготовку к грядущим выборам
-

Последние комментарии

Валерия Поспелова
11.01.21 05:47
Владею полной информацией по ситуации с квартирой, данными о лицах, участниках. Все на самом деле обстояло иначе. 79819794459
Комментарий к новости:Суд на миллион, или Отец пошёл на сына-должника!
Сергей
02.01.21 01:06
Спасибо, Интересная передача. Хорошие вопросы, внятные понятные ответы. С Новым Годом.
Комментарий к новости:ПРОЩЕ ГОВОРЯ: В 2020 году наш регион прошёл проверку на прочность - Руслан Назаров
Олег
31.12.20 10:39
УК "Севжилсервис" повысили стоимость содержания и ремонта сразу на 70 %. Спасибо за подарок к Новому году !
Комментарий к новости:С 1 января 2021 года в Мурманской области увеличится плата за капитальный ремонт домов
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2829303112345678910111213141516171819202122232425262728293031
-Скоро в эфире20:30Новости. Информационная программа (12+)20:50«История успеха». Тематическая программа (12+)21:00«Международные новости». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Мурманской областью заключены все необходимые соглашения по межбюджетным трансфертам из федерального бюджета-PRO Валюту (16+)Курс евро снизился почти на 49 копеек, доллар теряет почти 25 копеек-PRO Энергетику (18+)Имеющиеся резервы мощности Кольской АЭС являются одним из главных инвестиционных преимуществ Мурманской области-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 12 января-PRO Нефть и газ (18+)Госкомиссия утвердила месторождение «Роснефти» в Карском море-PRO Законы (18+)Время раздавать пряники: в Госдуму внесут законопроект о возможности дополнительной индексации пенсий
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2021
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика