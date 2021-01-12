Активисты ОНФ просят власти Мурманска проложить новый подъездной путь к строящемуся детскому саду на ул. Достоевского

Активисты ОНФ обратили внимание властей на высокую загруженность единственного подъездного пути к дому №32 по ул. Достоевского в Мурманске. Ранее к общественникам обратились жители микрорайона с жалобой на сложную ситуацию, в которой они оказались. Дело в том, что движение автотранспорта на этом участке и без того затруднено, а теперь в связи со строительством нового детского сада на 196 мест может и вовсе остановиться.

По информации заявителей, подъезд к дошкольному образовательному учреждению будет осуществляться по действующей дороге вдоль домов №№26, 27, 28, 29, 30 и 31 (общее количество квартир – 537). Эта же дорога на сегодняшний день – единственный подъездной путь к многоквартирному 16-тиэтажному дому №32 по ул. Достоевского (128 квартир) как для жителей, так и для коммунальной спецтехники, карет скорой помощи и пожарных машин. Тем же маршрутом ежедневно направляются к своим рабочим местам и обратно домой сотрудники офисов, расположенных в ближайших домах. Как итог – дорога перегружена, места прогулок с детьми, колясками, велосипедами, а также выгула домашних питомцев нет. Кроме того, вдоль проезжей части отсутствует тротуар, а пространство рядом с подъездами плотно заполнено припаркованными машинами, что сильно затрудняет движение пешеходов.

Ещё одна проблема – отсутствие между домами №№31 и 32 благоустроенной зоны отдыха для зимних забав. Альтернативой стала стихийная горка, облюбованная ребятней с санками, аргамаками и ватрушками, скатившись по которой дети вылетают прямо на проезжую часть под колеса автомобилей. Временным спасением стало ограждение из покрышек, но жильцы убеждены, что это не спасает от возможных ЧП.

«Вызывает вопрос у граждан и ситуация с парковочными местами для сотрудников и родителей воспитанников нового сада. Мест для маневров в этом районе и так практически нет. Учитывая все доводы, мы обратились в администрацию Мурманска с просьбой учесть аргументы жильцов и рассмотреть возможность обустройства альтернативного варианта постоянного подъездного пути к дому №32 по ул. Достоевского и строящемуся детскому образовательному учреждению, организации тротуара с разделительными ограждениями на протяжении всей дороги со стороны подъездов от дома №26 до №31 по ул. Достоевского, благоустройства территории, прилегающей к домам №№30 и 31, с оборудованием спортивной площадки для детей старше 12 лет, а также установки безопасного ограждения у стихийной горки рядом с проезжей частью», - рассказал член регионального штаба ОНФ в Мурманской области Андрей Шишко.