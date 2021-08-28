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Мурманская область. Арктика (16+)28.08.21 15:00

Активисты ОНФ проведут мониторинг по работе общественного транспорта и оценке состояния остановочных пунктов

В рамках работы координационного Совета ОНФ по вопросам общественного транспорта активисты Народного фронта проведут мониторинг работы общественного транспорта для оценки хода реализации транспортной реформы во всех регионах. Эксперты определят уровень удовлетворенности граждан организацией маршрутов наземного городского транспорта, а также состояние транспортной инфраструктуры, влияющих на эффективность мероприятий, проводимых для решения задач национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Причиной для проведения мониторинга послужили обращения жителей регионов, которые жалуются на отмену автобусных рейсов из административных центров в населенные пункты, неудобные интервалы движения общественного транспорта, а также на неудовлетворительное состояние автобусных павильонов и остановочных пунктов.

Напомним, ранее в региональное отделение ОНФ поступило письмо, в котором жители одного из исторических центров региона прислали фотографии состояния остановок в данном населенном пункте. При выезде на место активисты Народного фронта убедились, насколько в ненормативном состоянии они находятся, и обратились в адрес министра транспорта и дорожного хозяйства правительства Мурманской области и руководителя «Мурманскавтодора».

«Приятно, когда власть слышит людей и следует незамедлительная реакция на обращения активистов ОНФ. Мы несколько раз обращали внимание чиновников на неудовлетворительное состояние либо отсутствие остановочных комплексов на дорогах общего пользования регионального значения после обращения к нам жителей города Кола и проведенного нами мониторинга дорог в регионе. И следует признать, что реакция была мгновенной», – сказал член регионального штаба ОНФ Максим Сахневич.

В скором времени был заключён государственный контракт на выполнение работ по установке недостающих и замене существующих автопавильонов на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения Мурманской области.

 

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