Активисты ОНФ выявили масштабную свалку в Первомайском округе Мурманска

Мурманские активисты ОНФ обратили внимание прокуратуры на несанкционированную свалку отходов вблизи дома № 110 корп. 2/1 на Кольском проспекте. Стихийное скопление мусора общественники обнаружили в ходе одного из экологических рейдов.

Территория, по вине человека превратившаяся в большую свалку, хоть и находится немного в стороне от основных дорожных артерий города, довольна востребована. Рядом расположен ряд автосалонов, гаражные кооперативы. Неподалеку функционируют АЗС и торгово-развлекательный центр.

В ходе осмотра участка активисты ОНФ отметили большое количество строительных отходов, в частности, лом бетонных конструкций, асфальтовых и асфальтобетонных покрытий, демонтированный бордюрный камень, бетонные кольца колодцев, расколотый кирпич, арматуру, а также использованные автомобильные покрышки.

«Согласно действующим нормативно-правовым актам, каждый гражданин имеет право на благоприятную окружающую среду, её защиту от негативного воздействия, вызванного хозяйственной и иной деятельностью, чрезвычайными ситуациями природного и техногенного характера, а также на достоверную информацию о состоянии окружающей среды и на возмещение ей вреда. Мы попросили надзорный орган провести проверку и в случае подтверждения фактов организации мест несанкционированного размещения отходов принять меры, направленные на устранение нарушения природоохранного законодательства. О неприятной находке мы также сообщили в администрацию областного центра», - рассказала модератор тематической площадки ОНФ «Экология» в Мурманской области, член регионального штаба ОНФ Светлана Рудакова.

Активисты ОНФ продолжают держать ситуацию на контроле.