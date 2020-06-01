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Мурманская область. Арктика (16+)01.06.20 12:45

Активисты ОНФ выявили ряд нарушений в исполнении госконтрактов на строительство межшкольного стадиона в Мурманске

Активисты Народного фронта выявили ряд нарушений, допущенных в ходе строительства межшкольного стадиона на пр. Героев-Североморцев в Мурманске. Соответствующую информацию общественники направили главе региона, в прокуратуру области и управление Роспотребнадзора.

Согласно информации, размещенной в Единой информационной системе в сфере закупок, в 2018 и 2019 гг. были заключены государственные контракты на реализацию двух этапов инвестиционного проекта «Межшкольный стадион в г. Мурманске»: строительство самого стадиона и игровой спортивной площадки.

Срок окончания работ по первому объекту – 31.08.2019 г., по второму – 27.08.2019 г. Цена – 33 млн. руб. и 10,1 млн. руб. соответственно. Заказчик – ГОКУ «Управление капитального строительства Мурманской области».

В ходе осмотра активисты ОНФ обнаружили: несмотря на то, что работа по контрактам была завершена, оба спортивных объекта для свободных занятий спортом оказались недоступны. Все распашные ворота и входные калитки закрыты на замки.

Вся территория межшкольного стадиона буквально завалена бытовым мусором, там же – мешки со стройматериалами, которые подрядчик в двухдневный срок с даты подписания акта приемки обязан был убрать. По периметру – демонтированный бордюрный камень, лом асфальтовых и асфальтобетонных покрытий, являющийся отходом IV класса опасности, для обращения с которым установлены особые требования. В 20 метрах от стадиона находится огороженная площадка для контейнеров для сбора ТКО, однако, согласно действующим нормативно-правовым актам, расстояние от контейнеров до зданий, спортивных площадок, сооружений водоснабжения должно быть не менее 25 м. Также на обоих объектах отсутствуют урны для сбора отходов.

Согласно техническим заданиям, и стадион, и спортивная площадка являются доступными для маломобильных групп населения. Однако установка тактильных наземных указателей, предназначенных для передвижения незрячих и слабовидящих людей, была выполнена с нарушением установленной технологии. Так, ширина указателей со значением «Направляющие дорожки» оказалась почти вдвое меньше нормы в 500 мл.

«Список нарушений можно продолжать еще долго. Например, ни трибуны на 100 мест, ни четырех модульных зданий контейнерного типа для раздевалок на 25 человек каждая, указанных в техническом задании к контракту, мы так и не увидели. Между тем, объекты сданы, работа оплачена девять месяцев назад. Спустя столько времени стадион и площадка уже должны были активно эксплуатироваться. В соответствии с информацией, опубликованной на инвестиционном портале города, задача проекта «Межшкольный стадион в г. Мурманске» - развитие спортивной инфраструктуры региона, увеличение численности населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом. Однако с таким качеством работ выполнить эту задачу удастся нескоро. Надеемся, что после вмешательства в ситуацию главы региона и надзорных органов все выявленные нами нарушения будут в короткие сроки устранены», - отметил член регионального штаба ОНФ Максим Сахневич.

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