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Мурманская область. Арктика (16+)29.07.20 15:35

Активисты ОНФ взяли на контроль ход ремонта дорожного покрытия на улицах Загородная и Инженерная в Мурманске

Активисты ОНФ вместе с представителями региональной власти, городского заказчика и Мурманской областной Думы проверили качество и ход работ по ремонту улично-дорожной сети, производимых в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Особое внимание общественники уделили улицам Загородная и Инженерная в Мурманске, сроки проведения работ на которых не соответствуют утверждённым графикам. По словам жильцов расположенных здесь домов, активных действий со стороны подрядчика, ответственного за оба объекта, они не наблюдали по несколько дней, а то и недель. Причина – внезапно возникшие трудности, связанные с системой проложенных коммуникаций.

«Дело в том, что на ул. Загородной дороги как таковой прежде не было в принципе, жалобы на этот участок от жителей Мурманска поступали регулярно. Территория усыпана ямами, покрыта камнями и песком. Когда проезжает машина, а также при сильном ветре поднятая пыль летит в окна квартир жителей окрестных домов. Прежде чем приступать к работам такого капитального масштаба, необходимо детально изучить, на какой глубине под землей проходит система коммуникаций. В нашем же случае оказалось, что согласованные ресурсоснабжающими организациями проектные решения, по сути, не отображали достоверных сведений. А это в результате привело к простою и нарушению сроков выполнения работ. Для оперативного исправления существующей ситуации до конца недели городской заказчик выдаст подрядчику новые решения, предварительно согласовав их с ресурсоснабжающими организациями», - отметила сопредседатель регионального штаба ОНФ в Мурманской области Ольга Дзюба.

Объект на ул. Инженерной – тоже непростой. Дорога здесь давно находится в удручающем состоянии. Подрядчику предстояло выполнить большой объем работ. Ремонт начали, но, столкнувшись с непредвиденными техническими сложностями, тут же приостановили. Итог – ни пройти, ни проехать.

«Для того, чтобы все было сделано качественно и в срок, необходимо полное взаимодействие между муниципалитетами, ресурсоснабжающими организациями и региональной властью. Причем наладить его нужно до наступления сезона дорожных работ. В нашем же случае, с учетом сложившейся ситуации, необходимо сделать все возможное для того, чтобы уложиться в установленные сроки до 1 сентября. Мы не раз обращали внимание на то, что осень, а вместе с ней и заморозки, на север приходят рано. А укладка асфальта должна производиться только при благоприятных погодных условиях. Активисты ОНФ продолжат контролировать ход работ как на этих, так и на других объектах, ремонтируемых в этом году», - добавила Дзюба.

 

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