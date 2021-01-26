Активисты регионального отделения Российского движения школьников и студенты МАГУ создали арт-объект ко Дню студента

Ко Дню студента региональное отделение Российского движения школьников организовало акцию «Поступай как знаешь», чтобы напомнить об осознанном отношении к выбору профессии и вуза. Акция состоялась в четырёх регионах страны и впервые – в Мурманской области.

Активисты регионального отделения движения совместно со студентами Мурманского арктического государственного университета создали снежную фигуру в виде зачётки напротив главного входа в корпус МАГУ между домами №№15 и 19 по улице Капитана Егорова.

«В условиях пандемии проводится мало очных мероприятий. Любая возможность провести время вместе для ребят даже в таком ограниченном количестве – серьёзный фактор. МАГУ давно активно сотрудничает с РДШ», – поделилась впечатлениями студентка второго курса МАГУ, региональный координатор Российского движения школьников Татьяна Маркова.

Проведение акции поддержало региональное Министерство образования и науки.