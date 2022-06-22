Активисты «Трудового отряда СУЭК» присоединились к всероссийской акции «Минута молчания»

Сегодня, 22 июня, в 12.15 по московскому времени по всей России состоялась минута молчания по случаю Дня памяти и скорби. Именно в это время в 1941 году в эфир вышло обращение советского правительства о нападении нацистской Германии на СССР. Присоединились к акции и члены «Трудового отряда СУЭК», который организован АО «Мурманский морской торговый порт» при содействии Фонда «СУЭК-РЕГИОНАМ» и Центра занятости населения Мурманской области.

«Минута молчания» прошла у памятника стойкости и мужеству мурманчан в годы Великой Отечественной войны. Ребята вместе с наставниками вспомнили хронологию событий военных лет, вспомнили героев Заполярья, а в завершение возложили к мемориалу гвоздики и зажгли лампадки.

«Мурманский морской торговый порт ни на один день не прекращал работу, даже во время артобстрелов. За годы Великой Отечественной войны мурманские портовики обработали более двух миллионов тонн грузов, необходимых на фронте и в тылу. За период войны Мурманскому морскому торговому порту трижды вручали переходящее Красное знамя Государственного комитета обороны и десять раз – переходящее Красное знамя Наркомфлота», - рассказала членам Трудового отряда начальник отдела по социальным вопросам АО «ММТП» Светлана Рудакова.

После окончания акции ребята принялись приводить памятное место в порядок – они подмели дорожки и убрали мусор. Напомним, первая смена «Трудового отряда СУЭК» стартовала в начале июня. На протяжении месяца дети портовиков будут не только поддерживать чистоту в Мурманске, но и узнавать историю родного города.

«Из года в год Мурманский морской торговый порт привлекает подростков к труду. Для них это отличный шанс провести лето с пользой, ведь для многих ребят работа в отряде станет началом трудовой биографии, здесь каждому будет заведена трудовая книжка, в которой первым местом работы станет «Трудовой отряд СУЭК», - поделилась начальник службы по социальным вопросам и коммуникациям АО «Мурманский морской торговый порт» Галина Чадаева.

В конце смены будут определены и поощрены лучшие бойцы трудового отряда. К слову, в 2021 году проект «Трудовые отряды СУЭК» признан победителем Всероссийского конкурса проектов в сфере корпоративного волонтерства «Чемпионы добрых дел» в номинации «Социальное волонтерство».

Фото: https://vk.com/murport51?z=photo-149919532_457249004%2Falbum-149919532_284748650