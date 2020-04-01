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Мурманская область. Арктика (16+)01.04.20 15:45

Активисты «Я – волонтер Мурманска» оказывают помощь пожилым людям

Мурманские волонтёры продолжают оказывать помощь пожилым людям, вынужденным оставаться дома в период распространения новой коронавирусной инфекции.

Работа муниципального волонтёрского штаба организована администрацией города.

– Штаб располагается в помещении МАУ МП «Объединение молодёжных центров» по адресу: ул. Марата, 21. На данный момент численный состав волонтеров штаба составляет 40 человек. В Мурманске с 28 марта по 1 апреля на «горячую линию» поступило около 300 звонков. Ежедневно помощники совершают более 20 выездов, – рассказала председатель комитета по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи администрации города Мурманска Татьяна Печкарева.

Заявки от граждан выполняются в день поступления, либо утром следующего дня, в случае, если заявка поступила позже 18 часов.  Волонтёры доставляют на дом продукты питания, лекарства, товары первой необходимости, корм для домашних животных. Перед каждым выездом они проходят обязательную термометрию, инструктаж по технике безопасности, получают маску и перчатки.

Отличить волонтеров можно по синим курткам с надписью на спине «Я – волонтер Мурманска», также добровольцы имеют при себе паспорт и справку, удостоверяющую волонтерскую деятельность.

Телефоны муниципальной «горячей линии» в городе Мурманске: 8 (8152) 45-35-39, 45-36-14, 62-09-25.

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Юла
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Теперь придётся брать анализы у всех врачей в больнице и у пациентов. Получается, что огромное лечебное учреждение превратилось в холерный барак.
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ПротивВсех
31.03.20 08:10
А где жильё? Когда будете расселять живущих в аварийном жилфонде. Возводите объекты, которые сегодня уже не работают из-за коронавируса, странные решения, если не сказать, дурные.
Комментарий к новости:Строительная отрасль не должна пострадать от пандемии коронавируса
Бывалый
27.03.20 11:02
Дело хорошее, но как я вижу по картинке, волонтёрам, которые ещё мало что сделали, уже и значков понаделали, курточки нашили. Сколько денег на это потратили, благодетели?
Комментарий к новости:В период распространения коронавирусной инфекции волонтёры Мурманской области помогают пожилым и маломобильным северянам
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