Мурманская область. Арктика (16+)13.05.26 14:30

Активная фаза строительных работ перрона и терминала в аэропорту Мурманска должна начаться вместе в начале 2027 года

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, вчера губернатор Андрей Чибис провёл рабочую встречу с генеральным директором компании «Новапорт Холдинг» Евгением Янкилевичем. Стороны обсудили дальнейшую модернизацию аэропортового комплекса в Мурманске.

Губернатор поблагодарил представителей компании за активную и планомерную совместную работу – в конце прошлого года был запущен новый современный терминал.

«Важнейший вопрос – продолжение развития аэропорта. В том числе реконструкция старого терминала. Сейчас в федеральном проекте с соответствующим финансированием прорабатывается также реконструкция перрона, следующий шаг – реконструкция взлётно-посадочной полосы, которая стоит в национальном проекте. Спасибо нашему президенту Владимиру Владимировичу Путину, что он поддержал необходимость проведения работ. Поэтому давайте предметно это обсудим», – подчеркнул Андрей Чибис.

Губернатор отметил, что региональное правительство продолжает поддерживать высокий объём субсидирования воздушных перевозок.

«Мы видим, что операционная работа в новом терминале донастраивается, прошу руководство холдинга и непосредственно аэропорта держать её на строгом контроле. Аэропорт – лицо региона: чистота, комфорт процессов важны и для тех, кто прилетает к нам, и для наших жителей, которые летят в командировки или отпуска. Прошу, чтобы все функционировало максимально чётко. Со своей стороны мы продолжим выполнять взятые обязательства, включая субсидирование авиаперевозок», – отметил губернатор.

Генеральный директор холдинга Евгений Янкилевич подчеркнул, что строительство нового терминала стало возможным при масштабной поддержке региональной команды. Евгений Янкилевич отметил, что растущий пассажиропоток Аэропорта Мурманск безусловно требует продолжения расширения мощностей.

«На данный момент Аэропорт Мурманск уже обслуживает до 1,5 млн пассажиров ежегодно. Мы видим рост туристической привлекательности Мурманской области, большую работу, которую проводит команда региона по реализации масштабных, стратегически значимых для Арктики инфраструктурных проектов. Поэтому второй очереди терминала быть. Безусловно, сложности есть. Мурманск находится в достаточно сложных климатических и геологических условиях, поэтому вторую очередь терминала нужно синхронизировать с реконструкцией перрона, в том числе для размещения дополнительных телетрапов. Чтобы это состоялось – мы взяли на себя задачу оказать поддержку в финансировании корректировки проектных решений. По первой части корректировки рассчитываем выйти из Главгосэкспертизы в июне этого года, по второй – в конце лета. Корректировка позволит полностью синхронизировать процессы строительства второй очереди терминала и реконструкции перрона», – сказал Евгений Янкилевич.

По словам главы холдинга, предполагается, что Ространсмодернизация отберёт генерального подрядчика работ уже в этом году, с начала 2027 года стартует строительство второй очереди терминала.

«Рассчитываем, что активная фаза строительных работ перрона и терминала должна начаться вместе в начале 2027 года. С учётом того, что основные подключения к сетям уже сделаны на первом этапе, рассчитываем, что вторая очередь будет реализована быстрее. И уже в 2029 году терминал будет работать в полном объёме», – подчеркнул Евгений Янкилевич.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/567446/#&gid=1&pid=5

