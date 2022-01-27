Декабрьские лидеры по росту цен в Мурманской области: яйца куриные, меха и автобусные экскурсииСовфед единогласно одобрил закон об индексации пенсий на 8,6% с 1 января 2022 года
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)27.01.22 17:30

Активное использование механизма инициативного бюджетирования даёт преимущество и населению, и органам местного самоуправления – Сергей Дубовой

Инициативное бюджетирование и повышение доходного потенциала местных бюджетов обсудили на заседании комиссии Совета законодателей РФ по делам Федерации, региональной политике и местному самоуправлению. Мероприятие состоялось в режиме видеоконференцсвязи. В нем принял участие спикер регионального парламента Сергей Дубовой.

В центре внимания – вопрос законодательного обеспечения реализации в муниципалитетах инициативных проектов в интересах жителей. Прозвучало, что участие граждан в процессе принятия управленческих решений на муниципальном уровне сегодня называют общемировым трендом. В Мурманской области проекты по инициативному бюджетированию реализуются региональным Министерством градостроительства и благоустройства с 2020 года. За это время в них приняли участие 35 муниципальных образований.

- Вопрос о правовом обеспечении инициативного бюджетирования я предложу включить в повестку ближайшего заседания координационного совета представительных органов муниципальных образований, которое запланировано на апрель, – отметил Сергей Дубовой. – Не все муниципалитеты активно участвуют в этой работе. В основном проекты поддержки местных инициатив касаются благоустройства территорий. Но были примеры, когда муниципалитеты получали субсидии и на ремонты подъездов в многоквартирных домах – в 15 населенных пунктах отремонтировали 89 подъездов. Это направление надо развивать. Считаю, что активное использование механизма инициативного бюджетирования даёт преимущество как населению, так и органам местного самоуправления – это реальный способ качественно изменить облик наших городов и поселков, в соответствии с пожеланиями самих жителей.

Законодатели также обсудили предложения по повышению доходного потенциала местных бюджетов в условиях пандемии. Прозвучала информация Калужского законодательного собрания о применении на территории региона дополнительных нормативов отчислений от налога на доходы физических лиц. Кроме того, на местный уровень переданы поступления от налога на профессиональный доход, который был введен с 2019 года в качестве эксперимента. Вместе с тем, действующее федеральное законодательство не предусматривает указание муниципалитета, на территории которого осуществляется деятельность налогоплательщика, а это усложняет возможность оценить уровень финансовой обеспеченности муниципалитета.

– В Мурманской области фактические поступления от уплаты этого налога в прошлом году в региональный бюджет составили 28,8 миллионов рублей. Но установить норматив отчислений этого вида дохода в местные бюджеты пока не представляется возможным. Поэтому мы заинтересованы в реализации инициативы коллег. Если будут внесены соответствующие изменения в федеральное законодательство, муниципалитеты смогут получить денежные средства от налога и дополнительный стимул для развития данного режима налогообложения. Полагаю, целесообразно обсудить этот вопрос с коллегами по Парламентской Ассоциации Северо-Запада и заручиться также их поддержкой, – подчеркнул Сергей Дубовой.

 

 

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/22730/

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Итоги года в сфере судостроения: более 16 тысяч вакансий и повышение зарплаты в среднем на 5 тысяч рублей
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманский морской торговый порт: НОВЫЕ ДОСТИЖЕНИЯМурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2022 ГОД БУДЕТ НАПРАВЛЕН НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ И ФИНАНСОВОЙ СТАБИЛЬНОСТИ, А ТАКЖЕ НА РАЗВИТИЕ РЕГИОНАМурманская областная Дума: НА СТРАЖЕ ИНТЕРЕСОВ ЗАТО
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Совете депутатов города Мурманска исключили из партии соратников Андрея Сысоева
-

Последние комментарии

Нина
27.01.22 09:30
Зато мы делаем ракеты...
Комментарий к новости:В надежде только на чудо – семья северян уже много лет живёт в аварийном доме
Игорь
26.01.22 20:53
А где они жили раньше?
Комментарий к новости:Улучшить условия проживания скоро смогут студенты МГТУ
Екатерина Дорошенко
22.01.22 12:55
Классная встреча РДШ с Екатериной Борисовной Шаповаловой в Сопках.
Комментарий к новости:Открыть своё кафе или ресторан поможет проект «Гастрономическая карта России»
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
272829303112345678910111213141516171819202122232425262728293031123456
-Скоро в эфире22:00«Волчье солнце». Художественный сериал, 4 серия (16+)23:00«Проще говоря». Тематическая программа (12+)23:30«Карамзин. Проверка временем». Документальный фильм, 5 серия (12+)
-PRO Деньги (16+)Привычное: в России повысили минимальные цены на водку, бренди и коньяк-PRO Валюту (16+)Курс евро снизился на 68 копеек-PRO Энергетику (18+)Система диспетчеризации АО «Мурманэнергосбыт» позволит дистанционно управлять параметрами котельных-PRO ЖКХ (18+)Государственная Дума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект, который вводит нормативы потери воды в коммунальных сетях-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Государственная Дума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект, который вводит нормативы потери воды в коммунальных сетях
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2022
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика