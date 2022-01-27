Активное использование механизма инициативного бюджетирования даёт преимущество и населению, и органам местного самоуправления – Сергей Дубовой

Инициативное бюджетирование и повышение доходного потенциала местных бюджетов обсудили на заседании комиссии Совета законодателей РФ по делам Федерации, региональной политике и местному самоуправлению. Мероприятие состоялось в режиме видеоконференцсвязи. В нем принял участие спикер регионального парламента Сергей Дубовой.

В центре внимания – вопрос законодательного обеспечения реализации в муниципалитетах инициативных проектов в интересах жителей. Прозвучало, что участие граждан в процессе принятия управленческих решений на муниципальном уровне сегодня называют общемировым трендом. В Мурманской области проекты по инициативному бюджетированию реализуются региональным Министерством градостроительства и благоустройства с 2020 года. За это время в них приняли участие 35 муниципальных образований.

- Вопрос о правовом обеспечении инициативного бюджетирования я предложу включить в повестку ближайшего заседания координационного совета представительных органов муниципальных образований, которое запланировано на апрель, – отметил Сергей Дубовой. – Не все муниципалитеты активно участвуют в этой работе. В основном проекты поддержки местных инициатив касаются благоустройства территорий. Но были примеры, когда муниципалитеты получали субсидии и на ремонты подъездов в многоквартирных домах – в 15 населенных пунктах отремонтировали 89 подъездов. Это направление надо развивать. Считаю, что активное использование механизма инициативного бюджетирования даёт преимущество как населению, так и органам местного самоуправления – это реальный способ качественно изменить облик наших городов и поселков, в соответствии с пожеланиями самих жителей.

Законодатели также обсудили предложения по повышению доходного потенциала местных бюджетов в условиях пандемии. Прозвучала информация Калужского законодательного собрания о применении на территории региона дополнительных нормативов отчислений от налога на доходы физических лиц. Кроме того, на местный уровень переданы поступления от налога на профессиональный доход, который был введен с 2019 года в качестве эксперимента. Вместе с тем, действующее федеральное законодательство не предусматривает указание муниципалитета, на территории которого осуществляется деятельность налогоплательщика, а это усложняет возможность оценить уровень финансовой обеспеченности муниципалитета.

– В Мурманской области фактические поступления от уплаты этого налога в прошлом году в региональный бюджет составили 28,8 миллионов рублей. Но установить норматив отчислений этого вида дохода в местные бюджеты пока не представляется возможным. Поэтому мы заинтересованы в реализации инициативы коллег. Если будут внесены соответствующие изменения в федеральное законодательство, муниципалитеты смогут получить денежные средства от налога и дополнительный стимул для развития данного режима налогообложения. Полагаю, целесообразно обсудить этот вопрос с коллегами по Парламентской Ассоциации Северо-Запада и заручиться также их поддержкой, – подчеркнул Сергей Дубовой.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/22730/