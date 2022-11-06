Активность младшеклассников в соцсетях родители стали контролировать серьёзнее

Родители младшеклассников по сравнению с прошлым годом стали чаще отслеживать время, проведенное детьми в соцсетях. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие представители экономически активного населения из всех округов страны, в т. ч. родители детей 7—17 лет.

Нужно ли несовершеннолетним общение в социальных сетях? Практически каждый пятый россиянин уверен, что нет (18%). Каждый четвертый считает, что заводить аккаунты можно только подросткам старше 13 лет. Ещё 22% предлагает предоставлять такую возможность только для возрастной категории «16+». За более поздний возраст регистрации в соцсетях женщины высказываются чаще мужчин, а россияне старше 45 лет — чаще молодёжи.

Как же обстоит дело в реальности, «SuperJob» узнал у родителей детей различных возрастных групп. Среди родителей младшеклассников наличие аккаунтов у детей в соцсетях подтвердили только 16%, причём большинство матерей и отцов полностью контролирует активность чад в Сети. Среди родителей детей 10—12 лет каждый второй рассказал о том, что его ребёнок зарегистрирован в соцсетях. Контролирующих родителей в 2,5 раза больше, чем неконтролирующих. Среди матерей и отцов подростков 13—15 лет о наличии аккаунтов у детей знают 3 из 4, контролирующих соцсети в 1,5 раза больше, чем неконтролирующих. И обратное соотношение среди родителей юношей и девушек 16—17 лет: среди них в 1,5 раза больше тех, кто не следит за детьми в соцсетях.

По сравнению с прошлым годом родители детей всех возрастных групп стали реже подтверждать наличие у детей аккаунтов в социальных сетях. А матери и отцы зарегистрированных в соцсетях младшеклассников 7—9 лет ещё строже контролируют время, которое дети проводят за цифровым общением: «В интернете много негативной информации, действующей на психику ребёнка».