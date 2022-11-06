Мурманск вошёл в топ городов, которые за год стали более востребованы у российских туристов – «SuperJob»Люди, удивляющие мир: 100-летняя боснийка провела выставку своих художественных работ, а знаменитые французские спортсмены, модели и певицы – в шоколаде!
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)06.11.22 15:00

Активность младшеклассников в соцсетях родители стали контролировать серьёзнее

Родители младшеклассников по сравнению с прошлым годом стали чаще отслеживать время, проведенное детьми в соцсетях. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие представители экономически активного населения из всех округов страны, в т. ч. родители детей 7—17 лет.

Нужно ли несовершеннолетним общение в социальных сетях? Практически каждый пятый россиянин уверен, что нет (18%). Каждый четвертый считает, что заводить аккаунты можно только подросткам старше 13 лет. Ещё 22% предлагает предоставлять такую возможность только для возрастной категории «16+». За более поздний возраст регистрации в соцсетях женщины высказываются чаще мужчин, а россияне старше 45 лет — чаще молодёжи.

Как же обстоит дело в реальности, «SuperJob» узнал у родителей детей различных возрастных групп. Среди родителей младшеклассников наличие аккаунтов у детей в соцсетях подтвердили только 16%, причём большинство матерей и отцов полностью контролирует активность чад в Сети. Среди родителей детей 10—12 лет каждый второй рассказал о том, что его ребёнок зарегистрирован в соцсетях. Контролирующих родителей в 2,5 раза больше, чем неконтролирующих. Среди матерей и отцов подростков 13—15 лет о наличии аккаунтов у детей знают 3 из 4, контролирующих соцсети в 1,5 раза больше, чем неконтролирующих. И обратное соотношение среди родителей юношей и девушек 16—17 лет: среди них в 1,5 раза больше тех, кто не следит за детьми в соцсетях.

По сравнению с прошлым годом родители детей всех возрастных групп стали реже подтверждать наличие у детей аккаунтов в социальных сетях. А матери и отцы зарегистрированных в соцсетях младшеклассников 7—9 лет ещё строже контролируют время, которое дети проводят за цифровым общением: «В интернете много негативной информации, действующей на психику ребёнка».

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Устойчивое развитие в современном мире. Аналитика, тренды, необходимость рынка труда
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Домашнему насилию нет оправдания! БУДЬ ДОБРЕЕ КО МНЕ...Домашнему насилию нет оправдания! БУДЬ ДОБРЕЕ КО МНЕ...Домашнему насилию нет оправдания! БУДЬ ДОБРЕЕ КО МНЕ...
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Мурманске на очередном пленуме обкома КПРФ обсудили итоги муниципальных выборов
-

Последние комментарии

Д.О. Вернер
04.11.22 18:00
Суть короко: в СССР Минрыбхоз был обязан обеспечить население рыбой, в России не так...
Комментарий к новости:Комитет ГД подготовил ко второму чтению проект о росте ставок сбора за вылов биоресурсов
Бурак (Смирнова) Ю. Г., заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска", патриот
03.11.22 19:27
Добрый вечер, Д. О. Вернер и все жители земли Кольской, коллеги по работе и общей борьбе МБОУ Кольского Заполярья. Я, Юлия Бурак (Смирнова), заместитель директора по dоспитательной (идеологической) ра
Комментарий к новости:Иллюзий не осталось: за 12 лет интерес к жизни в других странах снизился более чем в 2 раза
Ольга
03.11.22 03:40
Голосую за село Минькино
Комментарий к новости:Жители Мурманской области могут выбрать населённые пункты, где в 2023 году появятся мобильная связь и интернет
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
311234567891011121314151617181920212223242526272829301234
-Скоро в эфире18:00Мультфильмы (0+/6+)18:30«Итоги». Информационная программа (12+)19:30«Сделано в Италии». Художественный сериал, серия 8 (16+)
-PRO Деньги (16+)Доверия к «чёрной пятнице» всё меньше. Самые востребованные товары на распродаже — одежда и бытовая техника-PRO Валюту (16+)Курс доллара вырос почти на 48 копеек, евро теряет 31 копейку-PRO Энергетику (18+)Кольская АЭС на 16,5% увеличила выработку электроэнергии в октябре-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 5 ноября-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)В России утверждён план мероприятий по борьбе с гепатитом С
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Что делать работодателю, если сотрудник попал под мобилизацию?
© 2009 - 2022
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика