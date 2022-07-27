Активность мурманчан-соискателей на рынке труда растёт вопреки сезону огородов и отпусков

Эксперты hh.ru, крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, проанализировали, как изменилась активность соискателей в Мурманской области.

За последний месяц количество активных резюме в Мурманской области выросло на 13,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«Такая динамика, как правило, нетипична для летнего периода – в разгар сезона отпусков, дачных и ремонтных работ активность соискателей обычно снижается. Но сложная ситуация в экономике повлияла на поведение соискателей: кто-то стремится сменить работу на более высокооплачиваемую, кто-то находится в поисках подработки, кто-то просто старается быть в курсе актуальных вакансий, так как опасается увольнения или не уверен в стабильности текущего работодателя», - комментирует Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru Северо-Запад.

Среди различных профессиональных групп сильнее всего выросла активность соискателей в сферах «Административный персонал» (+26% резюме к прошлому году), «Маркетинг, реклама, PR», «ИТ, интернет» (по +23% резюме год к году), «Строительство» (+15%), а также в сфере «Закупки» (+7%).

В целом чаще всего мурманчане сегодня ищут работу в сферах «Продажи» (11% от общего количества резюме в регионе), «Административный персонал» (8%), «Транспорт, логистика» (7%), «Производство» (6%), «ИТ, телеком», «Бухучет», «Строительство» (по 5%).

Напомним, ранее опрос, проведенный Службой исследований hh.ru, показал, что 34% жителей СЗФО, в том числе жители Мурманской области, этим летом намерены уделять больше времени огороду и даче, также планируют вырастить больше овощей. При этом ещё 61% респондентов заявляли, что в планах на текущий 2022 год у них стоит также смена работы или даже профессии (35% респондентов).