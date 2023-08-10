Активность на рынке недвижимости Мурманской области растёт

За первое полугодие 2023 года в Управление Росреестра по Мурманской области поступило свыше 65 тысяч заявлений на учётно-регистрационные действия, в том числе для осуществления: государственной регистрации прав – 55428; государственного кадастрового учёта – 6833; государственной регистрации прав и государственного кадастрового учёта (единая процедура) – 2815.

По сравнению с предыдущим годом за аналогичный период ведомство отмечает рост поступления обращений на 16,8%.

Все больше обращений поступает в электронном виде. Объём электронного взаимодействия при получении услуг по государственному кадастровому учету и регистрации прав вырос до 69%. В электронном виде с начала 2023 года в ведомство подано почти 45 тысяч заявлений, что на 30% выше аналогичного периода 2022 года.

При этом, как отметила глава мурманского Росреестра Анна Бойко, по итогам рассмотрения поступивших заявлений в первом полугодии текущего года государственными регистраторами прав принято более 61 тысячи положительных решений по кадастровому учёту, регистрации прав и единой процедуре, а всего зарегистрировано более 79 тысяч прав, ограничений и сделок с объектами недвижимости на территории Мурманской области .

Анна Бойко подчеркнула: «Мы отмечаем рост положительных решений в учётно-регистрационной сфере. По итогам 6 месяцев 2023 года мы смогли как минимум в 2 раза уменьшить количество решений о приостановлении, а число отказов сократилось до 0,1% по регистрационным действиям и до 0,4% по учётным».

Как сообщает пресс-служба Управления Росреестра по Мурманской области, больше всего зарегистрировано прав на помещения 38191, из них более 92% это жилые помещения. На земельные участки зарегистрировано 3666 прав, здания и сооружения 4101 право.