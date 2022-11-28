Активную молодёжь региона приглашают на праздник «Сила Севера – в людях!»

10 декабря самые активные представители волонтёрского движения, молодежных организаций и объединений региона соберутся в Ледовом дворце в Мурманске, чтобы подвести итоги 2022 года.

Праздник под названием «Сила Севера - в людях!» приурочен ко Дню добровольца, который отмечается в России в начале декабря. Главным его событием станет вручение наград премии «Доброволец года Мурманской области», почётных знаков «За заслуги в добровольческой деятельности» и благодарностей за поддержку специальной военной операции.

Событие объединит порядка 2 тысяч представителей активной молодёжи, проявившей себя в творчестве, науке, проектной и патриотической деятельности, а также волонтёров всех возрастов из разных населённых пунктов Мурманской области. В течение вечера гости праздника смогут пообщаться с друг с другом, посетить «пространство Добра» и интерактивные площадки с играми и активностями, сделать снимки на память или снять крутое видео в фотозоне. Также для гостей будет работать фудкорт.

Как сообщает комитет молодёжной политики Мурманской области, в финале праздника выступят артисты Первого Всероссийского тура в поддержку внутреннего туризма «Хороша родная». Это завершающий аккорд проекта. В 2022 году артисты проехали 14 городов нашей необъятной России и собрали на своих концертах более 300 тысяч зрителей. Гости услышат самые лучшие и добрые песни Виктории Дайнеко, групп «Корни», «Город 312» и споют легендарные хиты вместе с группой «Любэ».

Активную молодёжь региона приглашают стать свидетелем и участником этого яркого события. Для этого нужно зарегистрироваться и оставить заявку на портале «Молодая Арктика». Регистрация откроется 1 декабря. Количество мест ограничено.

Фото: https://gov-murman.ru