Активные праздники - время работы МАУ ГСЦ «Авангард» в праздничные дни

В период новогодних праздников с 4 по 8 января 2021 года МАУ ГСЦ «Авангард» приглашает на бесплатные сеансы в большую чашу бассейна.

4 и 6 января состоится сеанс в 10.15 для инвалидов 1-й и 2-й групп, лиц с ограниченными возможностями здоровья, а также сопровождающие лица; 5 и 8 января - сеанс в 13.15 для многодетных семей, имеющих на содержании и воспитании трёх и более детей в возрасте до 18 лет.

Время работы МАУ ГСЦ «Авангард» в праздничные дни:

с 4 по 10 января - 10.00 - 18.00 (10.15 - первый сеанс, 17.00 - последний сеанс);

7 января - выходной день.

с 4 по 8 января все сеансы для пенсионеров льготные (стоимость сеанса - 200 рублей);

с 11 января спортивный центр работает в обычном режиме - с 8.00 до 22.00.

Массовое катание на хоккейном корте в праздничные дни:

4 января - с 12.00 до 21.00;

5 января - с 12.00 до 21.00;

6 января - с 12.00 до 19.00;

8 января - с 12.00 до 19.00.