Активные участники проектов платформы «Россия – страна возможностей» помогут в решении региональных задач

Президентская платформа «Россия – страна возможностей» запустила аналитическую систему «Регионы». Она призвана помочь администрациям более эффективно управлять регионами, используя помощь местных жителей – талантливых и амбициозных выпускников проектов и конкурсов президентской платформы.

Аналитическая система «Регионы» – это коммуникационный инструмент для тех, кто хочет работать на благо родного края и города, кто готов оказывать помощь в их развитии и менять жизнь к лучшему.

Для региональных администраций система позволит привлекать талантливых и амбициозных выпускников конкурсов президентской платформы в региональные мероприятия, фестивали, форумы и проекты в качестве экспертов и организаторов, а также при необходимости сформировать из них кадровый резерв региона по различным сферам деятельности для решения задач.

«Участники наших проектов и конкурсов – это уникальный и очень мощный ресурс. И в этом ключе наша аналитическая система даёт возможность работать с ними на уровне региона, для каждого найти применение и, таким образом, внести значимый вклад в улучшение качества жизни и реализовать себя в общественной работе», – подчеркнул заместитель генерального директора АНО «Россия – страна возможностей» Дмитрий Гужеля.

По словам руководителя департамента регионального развития АНО «Россия – страна возможностей» Владимира Кирксова, чёткая система взаимодействия позволяет качественно отрабатывать проблемные вопросы.

«Выпускники конкурсов президентской платформы получат поддержку на родине, что позволит им продолжать работу над своими проектами на местах, развиваться, и тем самым помогать в решении насущных проблем в своём родном крае, городе. Кроме того, рассчитываем, что благодаря нашей аналитической системе существенная нагрузка на сотрудников органов власти, затрачиваемая на ручной сбор данных о выпускниках конкурсов президентской платформы, будет снижена. Рутинных операций станет меньше, как следствие, высвободится время для решения важных задач в регионах», – рассказал он.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, всего в пилоте участвуют восемь регионов – Воронежская, Калининградская, Мурманская, Омская, Томская, Ярославская и Ульяновская области, Кемеровская область – Кузбасс.

Фото: https://gov-murman.ru