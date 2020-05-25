Активные жители Колы вышли на субботник

Май – традиционное время субботников и Кольский район не исключение. В эти выходные в Коле прошло сразу несколько генеральных уборок города.

Зима закончилась. Выглянуло долгожданное для северян солнышко. Снега в городах уже практически не осталось, но вместо весенних цветов, в парках и возле домов, стал виден мусор. Самые неравнодушные жители вышли на его уборку.

Из-за сложной эпидемиологической ситуации субботники не носили массовый характер. Жители убирали территорию возле своих домов и в ближайших скверах. Работали с соблюдением всех мер безопасности: в средствах индивидуальной защиты, в перчатках и соблюдая дистанцию в полтора метра.

Акцию поддержали глава Кольского района Андрей Малхасян, глава муниципального образования городское поселение Кола Светлана Чукарева, члены Общественной палаты города, сотрудники УГХ Колы, МКУ «ХЭС Кольского района» и воспитанники Воскресной школы.

Из районного центра вывезли несколько десятков мешков с пожухлой травой, сухостоем, окурками и отходами из пластика.

В ближайшее время субботники пройдут и в других муниципальных образованиях Кольского района.