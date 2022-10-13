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Мурманская область. Арктика (16+)13.10.22 09:00

Активными действиями наших войск и сосредоточенным огнём российской артиллерии украинские подразделения были выбиты с окраин Кисловки

Общие потери ВСУ и наёмников за сутки на данном направлении составили более 100 военнослужащих, четыре танка, три БМП и три турецких бронетранспортёра «Кирпи». На Краснолиманском направлении пресечены очередные безуспешные попытки противника форсировать реку Жеребец в районах населённых пунктов Райгородка, Кармазиновка, Розовка, Макеевка и Новолюбовка Луганской народной республики. Уничтожено три боевые машины пехоты, два бронированных автомобиля и около 60-ти украинских военнослужащих.

Министерство обороны Российской Федерации 12 октября опубликовало очередную сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщил во время брифинга официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, «Вооруженные силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

На Купянском направлении основные усилия ВСУ в течение суток были сосредоточены на взятии населённого пункта Кисловка, которая была атакована силами трёх украинских ротных тактических групп и иностранных наёмников одновременно с трёх направлений. Противнику удалось вклиниться в оборону и выйти к западной окраине населённого пункта.

Активными действиями наших войск и сосредоточенным огнём российской артиллерии украинские подразделения были выбиты с окраин Кисловки, рассеяны и отброшены на исходные позиции. Положение российских подразделений по переднему краю полностью восстановлено.

Кроме того, противник предпринимал безуспешные попытки наступления силами до трёх рот в направлениях населённых пунктов Табаевка, Орлянка Харьковской области и Куземовка Луганской народной республики. Все атаки российскими войсками успешно отражены.

Общие потери ВСУ и наёмников за сутки на данном направлении составили более 100 военнослужащих, четыре танка, три БМП и три турецких бронетранспортёра «Кирпи».

На Краснолиманском направлении пресечены очередные безуспешные попытки противника форсировать реку Жеребец в районах населённых пунктов Райгородка, Кармазиновка, Розовка, Макеевка и Новолюбовка Луганской народной республики. Уничтожено три боевые машины пехоты, два бронированных автомобиля и около 60-ти украинских военнослужащих.

На Запорожском направлении в районе населённого пункта Новодаровка российскими подразделениями отражена попытка атаки ВСУ силами до взвода при поддержке бронетехники. Уничтожены семь украинских военнослужащих и бронеавтомобиль.

На Криворожском направлении противник предпринимал попытки атаковать силами до двух батальонов населённые пункты Нововоскресенское, Великая Александровка и Суханово Херсонской области. Российскими подразделениями все атаки успешно отражены. Уничтожен один танк, 16 боевых бронированных машин, четыре автомобиля и более 70-ти украинских военнослужащих.

На Андреевском направлении российскими войсками нанесено огневое поражение выдвигавшимся подразделениям ВСУ для атаки в направлении населённых пунктов Костромка и Ищенка Херсонской области. Уничтожено два танка, три бронеавтомобиля, пять пикапов и более 90 украинских военнослужащих.

Кроме того, упреждающим огневым поражением были уничтожены четыре вскрытые разведкой переправы ВСУ через реку Ингулец и сорвана переброска украинских резервов в район боевых действий.

Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражены пункты управления ВСУ в районах населённых пунктов Великая Костромка Днепропетровской области, Константиновка Донецкой Народной Республики и Лежино Запорожской области, 41 артиллерийское подразделение на огневых позициях, живая сила и военная техника в 156-ти районах.

Также в районе города Запорожье поражены штаб националистического формирования «Правый сектор», узел связи националистического формирования «Азов» и два пункта временной дислокации иностранных наёмников.

В районе города Николаев уничтожено хранилище топлива для украинской военной техники.

В районе населённого пункта Шевченково Николаевской области уничтожен украинский зенитный ракетный комплекс «Бук М-1».

Истребительной авиацией ВКС России над населённым пунктом Христофоровка Николаевской области сбит самолёт Су-24 воздушных сил Украины. Кроме того, в районе населённого пункта Великая Александровка Херсонской области сбит украинский вертолёт Ми-8.

Средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожено четыре украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Новая Каменка, Садок Херсонской области, Явкино Николаевской области и Польное Донецкой Народной Республики. Перехвачено 12 снарядов реактивной системы залпового огня «HIMARS» в районе населенного пункта Бургунка Херсонской области и Каховской ГЭС».

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

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