Активными действиями подразделений группировки войск «Запад» России освобождены н.п. Артёмовка ЛНР и Тимковка Харьковской области

Подразделения «Южной» группировки войск РФ улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике ВСУ. Противник потерял более 740 военнослужащих, два бронетранспортёра, 12 автомобилей, 155-мм гаубицу М777 производства США, 152 мм гаубицу 2А65 «Мста-Б», четыре 152-мм гаубицы Д-20, 122-мм самоходную артиллерийскую установку 2С1 «Гвоздика» и два 105-мм орудия М119 производства США. Также уничтожен склад боеприпасов ВСУ.

Министерство обороны Российской Федерации 11 июня опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделениями группировки войск «Север» продолжено продвижение в глубину обороны противника и нанесено поражение живой силе и технике 42-й механизированной бригады ВСУ и 36-й бригады морской пехоты в районах населённых пунктов Глубокое и Тихое Харьковской области. Также отражено две контратаки штурмовых групп 13-й бригады нацгвардии Украины. Потери противника составили свыше 265 военнослужащих, два автомобиля, 155 мм самоходная артиллерийская установка «Panzerhaubitze 2000» производства ФРГ, 152-мм самоходная артиллерийская установка 2С3 «Акация», 152-мм гаубица Д-20, боевая машина 122-мм РСЗО «Град» и станция радиоэлектронной борьбы «Нота». Кроме того, уничтожен полевой склад боеприпасов ВСУ.

Активными действиями подразделений группировки войск «Запад» освобождены населенные пункты Артёмовка Луганской Народной Республики и Тимковка Харьковской области. Кроме того, нанесено поражение формированиям 3-й штурмовой, 14-й, 28-й механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Купянск Харьковской области и Невское Луганской Народной Республики. ВСУ потеряли более 560 военнослужащих, пять автомобилей, 155-мм самоходную артиллерийскую установку «Krab» польского производства, 155-мм гаубицу М777 производства США, две 122-мм гаубицы Д-30 и две станции радиоэлектронной борьбы. Уничтожено два склада артиллерийских боеприпасов ВСУ.

Подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике 54-й, 93-й механизированных, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Константиновка, Андреевка и Раздоловка Донецкой Народной Республики. Противник потерял более 740 военнослужащих, два бронетранспортёра, 12 автомобилей, 155-мм гаубицу М777 производства США, 152 мм гаубицу 2А65 «Мста-Б», четыре 152-мм гаубицы Д-20, 122-мм самоходную артиллерийскую установку 2С1 «Гвоздика» и два 105-мм орудия М119 производства США. Также уничтожен склад боеприпасов ВСУ.

Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям 24-й, 28-й механизированных, 68-й егерской бригад ВСУ и 109-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Озаряновка, Розовка, Майорск и Уманское Донецкой Народной Республики. Отразили пять контратак штурмовых групп 23-й, 110-й механизированных и 142-й пехотной бригад ВСУ. Потери противника составили до 350 военнослужащих, боевая машина пехоты «Bradley» производства США, 155-мм гаубица М777 производства США, три 152 мм гаубицы 2А65 «Мста-Б», 152-мм гаубица Д-20 и три 122-мм гаубицы Д-30.

Подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи, а также нанесли поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной бригады ВСУ в районе населённого пункта Урожайное Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли до 135 военнослужащих, танк, пять автомобилей, 155-мм гаубицу М198 производства США и 152-мм гаубицу 2А65 «Мста-Б».

Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение живой силе и технике формирований 128-й горно-штурмовой, 141-й пехотной бригад ВСУ и 37-й бригады морской пехоты в районах населённых пунктов Каменское, Нестерянка Запорожской области и Тягинка Херсонской области. Потери ВСУ составили до 105 военнослужащих, восемь автомобилей, 152 мм гаубица 2А65 «Мста-Б», две 152-мм гаубицы Д-20 и 105 мм орудие М119 производства США.

Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации в течение суток нанесено поражение скоплениям живой силы и военной техники противника в 107 районах. Кроме того, на аэродромах базирования уничтожены самолёты Су-27 и Су-25 воздушных сил Украины.

Средствами противовоздушной обороны сбито 45 беспилотных летательных аппаратов, две управляемые авиационные бомбы «Hammer» производства Франции, а также десять реактивных снарядов «HIMARS» производства США».

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