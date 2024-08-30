Активными действиями войск РФ сорваны попытки атак подразделений ВСУ в направлении н.п. Борки, Кремяное, Спальное, Мартыновка и Черкасская Конопелька

За сутки потери ВСУ составили более 400 военнослужащих и 29 единиц бронетехники, в том числе боевая машина пехоты, бронетранспортер, 27 боевых бронированных машин, а также артиллерийское орудие, пусковая установка РСЗО, миномет и 17 автомобилей.

Министерство обороны Российской Федерации 29 августа опубликовало сводку о ходе операции по уничтожению формирований ВСУ, вторгшихся на территорию Российской Федерации. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы продолжают отражать попытку вторжения ВСУ на территорию Российской Федерации.

Подразделениями группировки войск «Север» при поддержке армейской авиации и огня артиллерии за прошедшие сутки отражены четыре атаки штурмовых групп противника в направлении населённых пунктов Коренево и Черкасское Поречное.

Кроме того, активными действиями войск сорваны попытки атак подразделений ВСУ в направлении населённых пунктов Борки, Кремяное, Спальное, Мартыновка и Черкасская Конопелька. В результате противник потерял до 70 человек убитыми и ранеными, уничтожены четыре боевые бронированные машины. Пять военнослужащих ВСУ сдались в плен.

Ударами авиации, огнём артиллерии и активными действиями войск нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 22-й, 61-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 80-й и 82-й десантно-штурмовых бригад ВСУ, а также 1-й бригады нацгвардии и 1004-й бригады охраны в районах населённых пунктов Апанасовка, Борки, Бяхово, Вишневка, Заолешинка, Кубаткин, Колмаков, Красноктябрьский, Любимовка, Михайловка, Новая Сорочина, Обуховка, Плехово, Рубанщина, Русское Поречное, Снагость и Черкасская Конопелька.

Продолжается проведение разведывательно-поисковых действий по выявлению и уничтожению в лесных массивах диверсионных групп противника, пытавшихся проникнуть вглубь российской территории.

Оперативно-тактической авиацией в течение суток нанесены удары в Сумской области по районам сосредоточения личного состава и военной техники резервов 22-й, 61-й, 41-й механизированных и 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 1-й бригады нацгвардии, а также 101-й, 103-й и 129-й бригад теробороны в районах населённых пунктов Белополье, Басовка, Водолаги, Глухов, Искрисковщина, Михайловское, Первомайское, Пустогород, Сумы, Шалыгино и Эсмань.

За сутки потери ВСУ составили более 400 военнослужащих и 29 единиц бронетехники, в том числе боевая машина пехоты, бронетранспортер, 27 боевых бронированных машин, а также артиллерийское орудие, пусковая установка РСЗО, миномет и 17 автомобилей.

Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается».

Фото и видео: https://vk.com/mil