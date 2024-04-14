9 Мая во флотской столице вновь стартует автопробег «Север помнит, гордится!»В конце апреля жителей и гостей Мурманской области приглашают на ярмарку «На Севере – светло!»
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)14.04.24 09:00

Активными и самоотверженными действиями подразделений группировки войск «Центр» освобождён населённый пункт Первомайское ДНР

На Донецком направлении отражено две атаки штурмовых групп противника южнее населённого пункта Новомихайловка Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли свыше 500 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины, 23 автомобиля и боевую машину зенитного ракетного комплекса «Стрела-10». В ходе контрбатарейной борьбы поражены: две 155 мм гаубицы М777 производства США, 152 мм гаубица Д-20 и 122 мм гаубица Д-30.

Министерство обороны Российской Федерации 13 апреля опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

На Авдеевском направлении подразделениями группировки войск «Центр» активными и самоотверженными действиями освобождён населённый пункт Первомайское Донецкой Народной Республики. Кроме того, отражено восемь контратак штурмовых групп 25-й воздушно-десантной, 59-й мотопехотной, 68-й егерской, 23-й, 24-й и 115-й механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Уманское, Первомайское, Красногоровка, Бердычи и Ленинское Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 235 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также 122 мм гаубицу Д-30.

На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение живой силе и технике 79-й десантно-штурмовой и 46-й аэромобильной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Красногоровка и Антоновка Донецкой Народной Республики. Также отражено две атаки штурмовых групп противника южнее населённого пункта Новомихайловка Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли свыше 500 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины, 23 автомобиля и боевую машину зенитного ракетного комплекса «Стрела-10». В ходе контрбатарейной борьбы поражены: две 155 мм гаубицы М777 производства США, 152 мм гаубица Д-20 и 122 мм гаубица Д-30.

На Купянском направлении подразделения группировки войск «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированию 54-й механизированной бригады ВСУ в районе города Купянск Харьковской области и отразили три атаки штурмовых групп 12-й бригады спецназначения ВСУ в районе населённого пункта Червоная Диброва Луганской Народной Республики. Потери противника составили до 25 военнослужащих, три пикапа, 155 мм самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства, 152 мм самоходная артиллерийская установка «Акация», 152 мм гаубица Д-20, а также станция радиоэлектронной борьбы «Нота».

На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям 58-й мотопехотной бригады ВСУ и 128-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Старомайорское и Урожайное Донецкой Народной Республики. Потери противника составили более 110 военнослужащих, четыре пикапа, 155 мм самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства, 155 мм гаубица М777 производства США, станция радиоэлектронной борьбы «Нота».

На Херсонском направлении подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено огневое поражение живой силе и технике 121-й и 126-й бригад теробороны в районах населённых пунктов Михайловка и Ивановка Херсонской области. Потери ВСУ составили до 65 военнослужащих, три автомобиля, 155 мм гаубица М777 производства США, 155 мм гаубица FН-70 производства Великобритании, а также 155 мм самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства.

Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение живой силе и военной технике ВСУ в 112-ти районах. Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито 222 украинских беспилотных летательных аппарата, восемь реактивных снарядов систем залпового огня «HIMARS» и «Vampire», а также управляемая авиационная бомба «JDAM».

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)I квартал 2024 года на рынке труда: где особенно нужны люди, какие специалисты в дефиците, как растут зарплаты, — обзор сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob»
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ЗАСЕДАНИЕ КОМИТЕТОВ ПАСЗРМурманская областная Дума: ИТОГИ 2023 ГОДАМурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2024
-

Последние комментарии

Валентина
09.04.24 16:44
Здравствуйте, Ирина. SOS! SOS ! Как с Вами связаться для получения авторитетной внушительной помощи, а именно: МногоКвартирныйДом находится в ж/р Росляково на содержание в "Росляковское ЖКХ" . Под
Комментарий к новости:«Кто в доме хозяин»: Ирина Медведева – о том, как собственники могут помочь друг другу в решении общих проблем МКД
егор
06.04.24 22:23
Можно к вам устроиться? *** Вы адресуете вопрос редакции сайта "Аркти-ТВ". Вам надо зайти на сайт компании: https://rusalmon.ru/about_us/vacancy/ Редакция.
Комментарий к новости:ОАО «Русский Лосось» поддержит социальные объекты в п. Лиинахамари
Александр Патраков.
04.04.24 15:55
Помню, как заходил в кабинет к маме, где сидела она и Валентина Васильевна Жданова, а в кресле сидел отец Анатолия Бредова. Я поздоровался, а он сунул мне конфетку.
Комментарий к новости:100-летию Мурманска: Артём Ерыбашев рассказывает о том, как юным северянам подарили Дом творчества имени Бредова
-Правовая консультация (18+)Эксперты рассказали, сколько стоят переработки на работе и как получить за них деньги
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
12345678910111213141516171819202122232425262728293012345
-Скоро в эфире18:00Мультфильмы (0+/6+)18:30«Итоги». Информационная программа (12+)19:30«Моя любовь и звезды». Художественный сериал, 17 серия (16+)
-PRO Деньги (16+)Морковь в апреле удивляет! В магазинах региона цены на этот корнеплод выросли за неделю на 3,5%-PRO Валюту (16+)Курс евро снизился на 95 копеек, доллара потерял почти 28 копеек-PRO Энергетику (18+)Мурманская ТЭЦ отмечает свой 90-летний юбилей-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 13 апреля-PRO Нефть и газ (18+)Александр Новак: нефть была основным транзитным грузом на Севморпути в 2023 году-PRO Законы (18+)На очередном заседании областной Думы парламентариям будет представлен доклад о деятельности уполномоченного по правам человека в Мурманской области за 2023 год
-

Наш регион-51

© 2009 - 2024
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика