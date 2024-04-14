На Донецком направлении отражено две атаки штурмовых групп противника южнее населённого пункта Новомихайловка Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли свыше 500 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины, 23 автомобиля и боевую машину зенитного ракетного комплекса «Стрела-10». В ходе контрбатарейной борьбы поражены: две 155 мм гаубицы М777 производства США, 152 мм гаубица Д-20 и 122 мм гаубица Д-30.

Министерство обороны Российской Федерации 13 апреля опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

На Авдеевском направлении подразделениями группировки войск «Центр» активными и самоотверженными действиями освобождён населённый пункт Первомайское Донецкой Народной Республики. Кроме того, отражено восемь контратак штурмовых групп 25-й воздушно-десантной, 59-й мотопехотной, 68-й егерской, 23-й, 24-й и 115-й механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Уманское, Первомайское, Красногоровка, Бердычи и Ленинское Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 235 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также 122 мм гаубицу Д-30.

На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение живой силе и технике 79-й десантно-штурмовой и 46-й аэромобильной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Красногоровка и Антоновка Донецкой Народной Республики. Также отражено две атаки штурмовых групп противника южнее населённого пункта Новомихайловка Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли свыше 500 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины, 23 автомобиля и боевую машину зенитного ракетного комплекса «Стрела-10». В ходе контрбатарейной борьбы поражены: две 155 мм гаубицы М777 производства США, 152 мм гаубица Д-20 и 122 мм гаубица Д-30.

На Купянском направлении подразделения группировки войск «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированию 54-й механизированной бригады ВСУ в районе города Купянск Харьковской области и отразили три атаки штурмовых групп 12-й бригады спецназначения ВСУ в районе населённого пункта Червоная Диброва Луганской Народной Республики. Потери противника составили до 25 военнослужащих, три пикапа, 155 мм самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства, 152 мм самоходная артиллерийская установка «Акация», 152 мм гаубица Д-20, а также станция радиоэлектронной борьбы «Нота».

На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям 58-й мотопехотной бригады ВСУ и 128-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Старомайорское и Урожайное Донецкой Народной Республики. Потери противника составили более 110 военнослужащих, четыре пикапа, 155 мм самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства, 155 мм гаубица М777 производства США, станция радиоэлектронной борьбы «Нота».

На Херсонском направлении подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено огневое поражение живой силе и технике 121-й и 126-й бригад теробороны в районах населённых пунктов Михайловка и Ивановка Херсонской области. Потери ВСУ составили до 65 военнослужащих, три автомобиля, 155 мм гаубица М777 производства США, 155 мм гаубица FН-70 производства Великобритании, а также 155 мм самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства.

Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение живой силе и военной технике ВСУ в 112-ти районах. Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито 222 украинских беспилотных летательных аппарата, восемь реактивных снарядов систем залпового огня «HIMARS» и «Vampire», а также управляемая авиационная бомба «JDAM».

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