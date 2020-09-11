Актуализированный прогноз загрузки Северного морского пути ниже на 25% показателей майского указа президента Владимира Путина

Госкорпорация «Росатом» — единый инфраструктурный оператор Северного морского пути (СМП) — предложила Минтрансу поставить новую цель по грузопотоку проекта — к 2024 году он составит 60 млн тонн в год. Текущая цель — 80 млн тонн — заложена в майском указе президента Владимира Путина в 2019 году. Предложение с корректировкой прогноза в Минтранс направил глава дирекции СМП Вячеслав Рукша (копия письма от 3 сентября есть в распоряжении РБК, его подлинность подтвердил источник, близкий к рабочей группе по корректировке проекта развития СМП).

Представитель Трутнева отказался от комментариев. «РБК» направил запрос пресс-секретарю Путина Дмитрию Пескову. В пресс-службе «Росатома» отказались от комментариев.

Как пишет «РБК», планы по загрузке СМП к 2024 году пришлось менять в основном из-за изменений в трёх крупных проектах, которые должны были обеспечить объёмы перевозки, рассказал источник, близкий к «Росатому». Во-первых, это произошло из-за отказа компании «Востокуголь» от планов по добыче к 2024 году по 19 млн тонн угля в год, текущий план предусматривает лишь 1 млн тонн.

Второй проект, который повлиял на планы по загрузке СМП, — «Восток Ойл», совместное предприятие «Роснефти» и «Нефтегазхолдинга» Эдуарда Худайнатова (включает Ванкорский нефтяной кластер «Роснефти» и Пайяхскую группу месторождений «Нефтегазхолдинга»). Как поясняет источник издания, «Роснефть» направила в правительство прогноз о том, что «Восток Ойл» к 2024 году обеспечит грузопоток через СМП в объёме до 9,25 млн тонн. При этом на встрече с Путиным в мае главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин заявил, что ресурсный потенциал «Восток Ойла» составляет более 5 млрд тонн нефти, «потенциал поставки нефти на сырьевые рынки» с этого проекта оценивается в 2024 году в 25 млн тонн. Но проект достигнет этого объёма поставок по транспортному коридору в Арктике в 2025 году, добавляет собеседник «РБК». Именно в 2025-м СМП и выйдет на общий уровень грузопотока до 82 млн тонн, следует из письма Рукши в Минтранс.

Третья причина — изменение прогнозов «НОВАТЭКа», одного из главных пользователей арктического маршрута, заключает источник, близкий к «Росатому». По его словам, компания уведомила правительство о том, что к 2024 году планирует поставить по этому маршруту лишь 35,5 млн тонн в рамках уже построенного завода по производству сжиженного природного газа (СПГ) «Ямал СПГ» мощностью 16,5 млн тонн в год и новых проектов — «Арктик СПГ-2» (19,8 млн тонн СПГ) и «Обский СПГ» (5 млн тонн СПГ) с учетом объёмов грузов снабжения. Ещё в марте 2019 года представитель «НОВАТЭКа» говорил, что грузопоток по СМП с его проектов составит около 46,7 млн тонн к 2024 году, но только «при своевременном развитии инфраструктуры СМП, относящейся к федеральной собственности».

«НОВАТЭК» уже сообщал о переносе на два года сроков по запуску завода «Обский СПГ» — теперь первая очередь на 2,5 млн тонн должна заработать только в 2024 году, а не в 2022 году, как планировалось ранее. Но графики реализации проектов, по которым уже приняты инвестиционные решения (включая «Арктик СПГ-2»), «остаются неизменными», подчеркивал представитель компании.

Пересмотр планов по загрузке СМП к 2024 году совпал с пересмотром сроков всего федерального проекта — теперь он продлён до 2030 года, следует из письма Рукши в Минтранс. К этому времени по арктическому маршруту планируется поставлять 110 млн тонн грузов в год. Этот срок предусмотрен новым указом Путина о национальных целях, подписанным в июле после одобрения поправок в Конституцию, который пришёл на смену майскому указу.

В новом паспорте проекта о СМП, подготовленном «Росатомом», добавлен также показатель прироста пропускной способности грузовых морских портов в акватории Северного морского пути, который сейчас составляет около 32 млн тонн. В 2024 году он должен достичь 85 млн тонен, а в 2030 году — 115 млн тонн. Однако в 2028–2029 годах прогнозный грузооборот может превысить уровень пропускной способности портов, говорится в письме Рукши. За два последних расчётных года реализации проекта поставки ожидаются на уровне 104 млн тонн и 107 млн тонн соответственно, а пропускная способность портов составит лишь 97 млн тонн.

Актуализированный прогноз загрузки Северного морского пути наиболее приближён к реальной картине, замечает Григорьев. Но вызывают озабоченность как неопределенность с ресурсной базой угольных проектов (передача корпорации АЕОН месторождений «Востокугля»), так и своевременная готовность транспортной инфраструктуры новых проектов, в первую очередь в Енисейском заливе (её должны построить «Восток Ойл» и «Северная Звезда», принадлежащая Троценко): терминалы, грузовой и обеспечивающий флот, добавляет эксперт «РБК».