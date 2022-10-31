30% жителей СЗФО признались, что тратят основную часть зарплаты за две неделиАктуальные телефоны по вопросам поддержки призванных в рамках частичной мобилизации, а также участвующих в СВО и их семей
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Мурманская область. Арктика (16+)31.10.22 09:30

Актуальные телефоны по вопросам поддержки призванных в рамках частичной мобилизации, а также участвующих в СВО и их семей

На все интересующие вопросы готовы ответить вам по следующим телефонам:

по вопросам сбора гуманитарной помощи

●       Региональный исполнительный комитет партии «Единая Россия». Тел. 8 (8152) 45-16-28;

●       Региональный исполком Народного фронта в Мурманской области. Тел.: 8 (8152) 420 208; 8(8152) 420 207;

по вопросам оказания помощи семьям мобилизованных и военных, участвующих в СВО

●       Центр поддержки семей мобилизованных граждан и граждан, чьи близкие принимают участие в специальной военной операции. Тел. 8(8152) 693-300;

●       Региональный штаб «Мы вместе». Тел. 8800-200-34-11;

3.      По общим вопросам мобилизации. Тел. 122.

Реквизиты для перечисления денежных средств:

ИНН 5190996749 МРООООРСВА

Счет 40703810541000000762

БИК 044705615

Корр. счет 30101810300000000615

ПАО СБЕРБАНК

На интерактивной карте портала «Наш Север» теперь обозначены пункты приёма помощи в рамках гуманитарной акции «Север помогает», благодаря которой военнослужащим, принимающим участие в специальной военной операции, жители и организации Мурманской области могут оказать поддержку.

Определить ближайший пункт приёма помощи очень просто: достаточно найти на «Нашем Севере» раздел «Карты» и выбрать нужный фильтр из списка. Сейчас на карту добавлено 15 точек, нажав на каждую из которых, пользователь получит подробную информацию о расположении пункта, часах его работы и контактных лицах.

Так, в Мурманске помощь принимают:

- в региональном исполнительном комитете партии «Единая Россия» (ул. Софьи Перовской, 17, офис 424); 

- в офисе мурманского местного отделения партии «Единая Россия» (ул. Софьи Перовской, 17, офис 422);

- региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» Д.А. Медведева в Мурманской области (просп. Ленина, 88);

- центре МРО ООО «Российский Союз ветеранов Афганистана» (ул. Папанина, 34/25);

- мурманском отделении Российского Красного креста (просп. Кирова,  62а).

Как сообщает региональное Министерство цифрового развития, пункты приёма помощи в других городах региона можно найти на интерактивной карте «Нашего Севера».

Акция «Север помогает» собрала уже свыше 25 тонн вещей и продуктов. Перечень необходимого можно уточнить по единому номеру регионального центра гуманитарной помощи партии «Единая Россия»: +7-911-800-77-60.

 

Фото: https://gov-murman.ru

Комментарии

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