Актуальные телефоны по вопросам поддержки призванных в рамках частичной мобилизации, а также участвующих в СВО и их семей
На все интересующие вопросы готовы ответить вам по следующим телефонам:
по вопросам сбора гуманитарной помощи
● Региональный исполнительный комитет партии «Единая Россия». Тел. 8 (8152) 45-16-28;
● Региональный исполком Народного фронта в Мурманской области. Тел.: 8 (8152) 420 208; 8(8152) 420 207;
по вопросам оказания помощи семьям мобилизованных и военных, участвующих в СВО
● Центр поддержки семей мобилизованных граждан и граждан, чьи близкие принимают участие в специальной военной операции. Тел. 8(8152) 693-300;
● Региональный штаб «Мы вместе». Тел. 8800-200-34-11;
3. По общим вопросам мобилизации. Тел. 122.
Реквизиты для перечисления денежных средств:
ИНН 5190996749 МРООООРСВА
Счет 40703810541000000762
БИК 044705615
Корр. счет 30101810300000000615
ПАО СБЕРБАНК
На интерактивной карте портала «Наш Север» теперь обозначены пункты приёма помощи в рамках гуманитарной акции «Север помогает», благодаря которой военнослужащим, принимающим участие в специальной военной операции, жители и организации Мурманской области могут оказать поддержку.
Определить ближайший пункт приёма помощи очень просто: достаточно найти на «Нашем Севере» раздел «Карты» и выбрать нужный фильтр из списка. Сейчас на карту добавлено 15 точек, нажав на каждую из которых, пользователь получит подробную информацию о расположении пункта, часах его работы и контактных лицах.
Так, в Мурманске помощь принимают:
- в региональном исполнительном комитете партии «Единая Россия» (ул. Софьи Перовской, 17, офис 424);
- в офисе мурманского местного отделения партии «Единая Россия» (ул. Софьи Перовской, 17, офис 422);
- региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» Д.А. Медведева в Мурманской области (просп. Ленина, 88);
- центре МРО ООО «Российский Союз ветеранов Афганистана» (ул. Папанина, 34/25);
- мурманском отделении Российского Красного креста (просп. Кирова, 62а).
Как сообщает региональное Министерство цифрового развития, пункты приёма помощи в других городах региона можно найти на интерактивной карте «Нашего Севера».
Акция «Север помогает» собрала уже свыше 25 тонн вещей и продуктов. Перечень необходимого можно уточнить по единому номеру регионального центра гуманитарной помощи партии «Единая Россия»: +7-911-800-77-60.
Фото: https://gov-murman.ru