Актуальные вопросы финансового управления, новации в части госпрограмм и нацпроектов: в Иркутске прошёл круглый стол Минфина РФ

В Иркутске прошёл круглый стол, организованный Министерством финансов Российской Федерации. Участие в мероприятии приняли представители регионального профильного ведомства.

Круглый стол организован в рамках развития методологии ведения бухгалтерского учета и формирования финансовой отчётности организациями бюджетной сферы. Одной из целей мероприятия стало методологическое сопровождение в части внедрения федеральных стандартов, реализации перехода на применение унифицированного электронного документооборота и моделей централизации процесса, составления отчётности в условиях развития цифровой среды государственного управления, а также реализации концепции электронного СМАРТ-контроля и учёта государственных финансов для повышения эффективности управленческих решений.

Как сообщает региональное Министерство финансов, в мероприятии приняли участие представители федеральных органов государственной власти, финансовых и контрольных органов субъектов Российской Федерации, ведущих IT- компаний, а также различных учреждений страны.

Свои доклады представили представители федерального Минфина: заместитель директора департамента бюджетной методологии и финансовой отчетности в государственном секторе Светлана Сивец, директор департамента доходов Елена Лебединская, директор департамента программно-целевого планирования и эффективности бюджетных расходов Николай Бегчин, заместитель директора департамента бюджетной методологии и финансовой отчетности в государственном секторе Наталья Сафарова. Спикеры ознакомили участников дискуссии с подходами к управлению доходами и дебиторской задолженностью в условиях цифровой трансформации, новациями и изменениями в системе управления государственными программами и национальными проектами, а также с актуальными вопросами применения бюджетной классификации в 2022 и 2023 годах.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/