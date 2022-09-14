Актуальные вопросы развития учреждений культуры обсудили на стратсессии с участием экспертов Российского этнографического музея

В Мурманске ведущие специалисты Российского этнографического музея при поддержке АНО «Центр «Арктические инициативы» провели стратегическую сессию «Актуальные вопросы музейного дела: атрибуция, экспонирование, взаимодействие с посетителем».

В программу сессии вошли курсы повышения квалификации для музейных специалистов региона, а также встречи с руководством Министерства культуры Мурманской области и музеев Кольского Заполярья для обсуждения планов совместной работы.

35 специалистов из десяти областных, муниципальных и ведомственных музеев Мурманска, Колы, Ковдора, Мончегорска, Североморска, Полярного и Кировска приняли участие в дискуссиях по актуальным вопросам развития музеев в области хранения экспонатов, их атрибуции и описания, интерпретации и просветительской работы.

В состав экспертной группы вошли специалисты РЭМ, которые в течение 5 дней погружали слушателей в специфику музейной работы: лекции были посвящены учетно-хранительской документации, культурно-образовательной, проектной и экспозиционно-выставочной деятельности, научной работе и другим темам.

Министерство культуры региона проводит большую работу по непрерывному повышению квалификации специалистов музейной отрасли. Такое обучение впервые проводится в краеведческом музее: являясь методическим центром для региональных музеев, учреждение регулярно проводит семинары, методические совещания и экспертные сессии с участием приглашенных специалистов.

Стоит отметить большую программу КультFAQ, прошедшую в 2021-2022 годах. Она позволила работникам сферы культуры и образования пройти онлайн-курсы по темам, без которых немыслима работа современного гуманитарного специалиста: создание презентаций, фото и видео контента, мастерству публичной речи, тайм-менеджмента и т.п.

Прошедшая стратегическая сессия является частью регионального проекта «Музеи Арктики», запланированного к реализации в рамках стратегического плана губернатора Мурманской области Андрея Чибиса «На Севере – жить!». Как сообщает региональное Министерство культуры, в основе идеи – объединение музеев Мурманской области единым брендом, создание условий для укрепления сотрудничества, а также формирование уникальных, комплексных туристических маршрутов и развитие потенциала региона.

Фото: https://gov-murman.ru