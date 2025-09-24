Актуальным вопросам в анестезиологии и реаниматологии посвящена научно-практическая конференция, которая прошла в Мурманске

«Ежегодно через отделения реанимации в больницах Мурманской области проходят лечение более 16 тысяч пациентов. За год в области медики выполняют 50 тысяч анестезиологических пособий, проводимых во время операций, исследований, при транспортировке пациентов. Всего в области работают 150 врачей анестезиологов-реаниматологов. За последние три года количество врачей этой специальности выросло на 30 человек. В основном это молодые врачи из разных регионов страны, которые приехали благодаря губернаторскому плану «На Севере — жить!», — рассказал заместитель министра здравоохранения Мурманской области Сергей Чуксеев.

На конференции обсудили основные направления: сепсис, поддержка кровообращения, лечение больных неврологического профиля, вопросы питания в условиях реанимации, реабилитация больных, в том числе ранняя, а также при длительной вентиляции лёгких.

Кроме того, на базе Мурманской областной клинической больницы имени П.А. Баяндина прошёл мастер-класс по ультразвуковой диагностике, который провёл специалист из Москвы.

Внедрение метода УЗИ в ежедневной практике врачей в реанимации сегодня активно развивается. Цель мастер-класса — обучить врачей реанимации новым протоколам УЗИ для экстренной оценки состояния дыхательной и сердечно-сосудистой системы пациента.

Как отмечает Министерство здравоохранения Мурманской области, в отделениях реанимации в больницах области поэтапно проводятся ремонты и обновление оборудования. В строящемся в рамках стратегического плана «На Севере — жить! новом хирургическом корпусе областного онкологического диспансера также будет современное отделение анестезиологии и реанимации.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/553873/#&gid=1&pid=5