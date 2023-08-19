Акушерскому отделению Апатитско-Кировской центральной городской больницы предстоит плановая дезинфекция

Акушерское отделение Апатитско-Кировской центральной городской больницы приостановит свою работу на плановую дезинфекцию с 21 августа по 10 сентября с целью выполнения санитарно-эпидемиологических правил.

В акушерских стационарах Мурманской области ежегодно проводятся плановые дезинфекции по заранее согласованному графику.

Как и ранее, на время проведения дезинфекции маршрутизация пациенток акушерско-гинекологического профиля будет осуществляться в специализированные структурные подразделения Оленегорской ЦГБ и Мурманского областного клинического многопрофильного центра: родильный дом и перинатальный центр. При наличии противопоказаний для транспортировки экстренная помощь беременным женщинам и роженицам будет оказана в оборудованном родильном боксе Апатитско-Кировской ЦГБ.

Как сообщает региональное Министерство здравоохранения, в соответствии с мерами соцподдержки, установленными правительством Мурманской области, для беременных и родивших женщин предусмотрена компенсация на оплату проезда в медицинские организации и обратно различными видами транспорта в зависимости от протяженности маршрута.

Для получения компенсации необходимо обратиться в центр социальной поддержки населения по месту жительства или подать заявление дистанционно.

Фото: https://gov-murman.ru