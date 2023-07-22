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Мурманская область. Арктика (16+)22.07.23 11:00

Акушерскому отделению Оленегорской центральной городской больницы предстоит плановая дезинфекция

Акушерское отделение Оленегорской центральной городской больницы приостановит свою работу на плановую дезинфекцию с 31 июля по 21 августа с целью выполнения санитарно-эпидемиологических правил.

Как сообщает региональное Министерство здравоохранения, акушерские стационары Мурманской области ежегодно приостанавливают свою работу на плановую дезинфекцию по заранее согласованному графику.

Как и ранее, при проведении дезинфекции маршрутизация пациенток акушерско-гинекологического профиля будет осуществляться в специализированные структурные подразделения Мурманского областного клинического многопрофильного центра: родильный дом и перинатальный центр. При наличии противопоказаний для транспортировки экстренная помощь беременным женщинам и роженицам будет оказана в оборудованном родильном боксе горбольницы.

В соответствии с мерами соцподдержки, установленными правительством Мурманской области, для беременных и родивших женщин предусмотрена компенсация на оплату проезда в медицинские организации и обратно различными видами транспорта в зависимости от протяженности маршрута.

Для получения компенсации необходимо обратиться в центр социальной поддержки населения по месту жительства или подать заявление дистанционно.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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