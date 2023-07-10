Мурманская область. Арктика (16+)10.07.23 08:45
Акустический концерт состоится в июльскую субботу
Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова приглашает всех любителей музыки на акустический концерт мурманских музыкантов.
Как сообщает vk.com/murmanculture, музыкальные группы, а также сольные исполнители сыграют для вас разные композиции в стиле джаз, блюз, рок, классика.
Концерт состоится 15 июля в 19.00. Вход свободный.
Фото: https://vk.com/murmanculture?z=photo-139605315_457266511%2Falbum-139605315_00%2Frev
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