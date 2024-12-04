Акваторию порта Мурманск очистят от затонувших судов к 2030 году

Министерство транспорта России выпустило изменения в рамках приказа об удалении затонувшего имущества в акватории порта Мурманск.

Всего в новом перечне объектов добавились суда, которые необходимо поднять и утилизировать, упомянуто более 30 затонувших судов и их останков в портах Мурманск, Корсаков, Холмск, Пригородное (Сахалинская область); Советская Гавань, Ванино (Хабаровский край); в акватории морского терминала Проведения порта Анадырь (Чукотский автономный округ); Сочи, Новороссийск (Краснодарский край); Тикси (Якутия). Два пункта из перечня исключены.

Например, по Мурманску в перечне пять позиций. Это бетонный док ПД-3, плавучий док ПД-5, два деревянных корабля, одно судно длиной 65 метров. Эти объекты, которые создают угрозу ущерба морской среде загрязнением, должны быть удалены к 2030 году.

Сроки подъёма и удаления всех объектов определены на 2024-2035 годы.