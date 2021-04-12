Александр Беляев назначен министром информационной политики Мурманской области

Сегодня губернатор Андрей Чибис в ходе оперативного совещания представил нового министра информационной политики Мурманской области Александра Беляева.

«Ранее Александр Юрьевич работал заместителем руководителя и отвечал за медиасопровождение Российской системы качества и был исполнительным директором по коммуникациям в Россельхозбанке. А до этого отвечал за PR-стратегию по продвижению Чемпионата мира по футболу, работал в крупных федеральных медиаизданиях, – отметил Андрей Чибис. – Успехов вам на этом непростом и важном поприще. Спасибо большое, что присоединились к нашей команде».

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, глава региона также добавил, что Мурманская область все больше наращивает вес, и с регионом начали считаться. В связи с этим перед информационном блоком стоит важная задача – расширять федеральную и международную повестку и продвигать область как столицу Арктики.