Александр Елисеев: туристам должно быть интересно в городе-герое

Комитет по туризму Мурманской области, администрация города Мурманска, представители туриндустрии, общественных, образовательных организаций, а также учреждений культуры обсудили шаги по развитию столицы Заполярья в качестве туристической дестинации.

Встреча прошла в рамках разработки планов развития туризма в муниципалитетах. По мнение участников, основная задача – сделать город не транзитным пунктом на пути в Териберку, Хибины, Ловозеро, полуостров Рыбачий и прочие популярные туристические локации, а самостоятельной точкой притяжения. Как отметил председатель комитета по туризму Мурманской области Александр Елисеев, туристам должно быть интересно в городе, у них должно появится желание остаться на пару дней, чтобы посмотреть, как живет самый крупный в мире город за полярным кругом.

Атомный ледокол «Ленин», мемориал «Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны» и рестораны арктической кухни сегодня являются главными туристическими объектами для посещения.

«Развитие сети частных музеев – прекрасный способ увеличить количество объектов показа. Мурманску, например, необходим музей, где туристы смогли бы узнать об истории рыболовного промысла в Баренцевом море и буднях рыбаков, или парк скульптур, рассказывающий об эпохе и героях освоения Арктики. Помимо новых объектов показа нам нужны новые туристические маршруты и программы. Муралы, руки талантливых художников, которых все больше появляется в Мурманске благодаря команде фестиваля «РОСТ», уже «упакованы» в интересные экскурсии и ждут не только гостей, но и предпринимателей, которые могут создавать рядом туристскую инфраструктуру» - отметил председатель комитета по туризму Мурманской области Александр Елисеев.

Также одна из тем, поднятых на встрече, касалась критериев для кино, которое снимают на территории Мурманска.

«Региональная кинокомиссия и Центр развития кинопроизводства работают очень хорошо. Огромное количество кинофильмов снимается в регионе, но сегодня нам важно, чтобы наши города становились не только красивыми декорациями для съёмок. Фильмы должны точно соотносится с местом и формировать цель путешествия в город. История Мурманска заслуживает отдельного кино», - подчеркнул Александр Елисеев.

Как сообщает комитет по туризму Мурманской области, процесс разработки планов по развитию туризма в муниципалитетах стартовал в июле 2023 года. Комитет по туризму совместно с администрациями муниципальных образований и агентств развития территорий начали работу с определения главной проблемы и формулировки цели. Проблемы и цели в каждом муниципалитете свои, так же, как и уникальные особенности, вокруг которых и строится вся работа.

На сегодняшний день разработаны планы для 14 муниципальных образований, все мероприятия и инструменты сгруппированы в 5 блоков: «Развитие инфраструктуры», «Привлечение кадров», «Развитие маршрутов и туристических продуктов», «Маркетинг и продвижение», а также формирование календаря событийных мероприятий, на которых ждут туристов «51 событие».

Фото: https://gov-murman.ru