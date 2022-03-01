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Мурманская область. Арктика (16+)01.03.22 13:30

Александр Елисеев: «В 2022 году запустим новую меру поддержки для развития придорожного сервиса»

Мурманская область является одним из динамично развивающихся регионов с точки зрения туризма, в 2021 году регион поднялся на 8 позиций в национальном туристическом рейтинге. О росте туристического потока, улучшении качества предоставляемых услуг, развитии инфраструктуры и государственной поддержке туристического бизнеса 28 февраля  на заседании правительства доложил председатель комитета по туризму Александр Елисеев.

«Чтобы понимать, какой турист к нам едет и какие у него потребности, мы в 2021 году запустили анкетирование. Опросили более 1000 человек и сформировали «портрет туриста». Так, средняя длительность поездки в Мурманскую область составляет от 2 до 7 дней, а ранее средняя продолжительность путешествия в наш регион составляла от 2 до 4 дней. То есть, люди хотят проводить на Севере больше времени», – отметил Александр Елисеев.

Растущий туристический поток стимулирует развитие туристической инфраструктуры. Предприниматели могут получить государственную поддержку, в том числе региональную субсидию до миллиона рублей на реализацию инфраструктурных проектов и приобретение оборудования. Всего за 2021 год подано 82 заявки для участия, по итогам проведения предварительной проверки для защиты на заседание комиссии было допущено 72 заявок. Поддержку получили 15 субъектов.

Также представителям туриндустрии доступны федеральные меры поддержки – гранты в размере до 3 млн рублей от Федерального агентства по туризму.

«В 2022 году мы планируем запуск новой региональной меры поддержки – субсидии субъектам туриндустрии на развитие придорожного сервиса. Строительство данных объектов в большей части долго окупаемы в виду дороговизны строительства и поддержка необходима ввиду их социальной составляющей для жителей Мурманской области. Планируем, что максимальный размер субсидии будет 5 млн рублей, всего на эти цели предусмотрено 50 млн рублей», – пояснил председатель комитета.

2022 год в регионе посвящен развитию и популяризации экологического туризма. Стратегическая цель тематического года – «перепрошивка» регионального туристического бренда, планируется стимулировать разработку новых эко-маршрутов по муниципалитетам Мурманской области с соблюдением всех экологических стандартов.

Как сообщает региональный комитет по туризму, в ходе доклада глава ведомства отметил, что Мурманская область принимает активное участие в подготовке предложений для участия в национальном проекте «Туризм и индустрия гостеприимства». Реализация запланированных мероприятий позволит увеличить продолжительность пребывания туристов на территории Мурманской области до 5 дней, это даст возможность существенно повлиять на национальную цель увеличения доли туризма в валовом внутреннем продукте.

 

 

 

 

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