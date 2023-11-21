Александр Гребенько взял две бронзовые медали на всероссийских соревнованиях «Хибинская гонка»

Всероссийские соревнования по лыжным гонкам «Хибинская гонка» состоялись в Кировске с 16 по 19 ноября. Накануне соревнований в «Апатит Арене» прошла яркая церемония открытия с участием почетных гостей соревнований. В числе них – звёзды советского и российского спорта: четырёхкратные олимпийские чемпионы Николай Зимятов и Александр Тихонов, двукратный обладатель Кубка мира Александр Завьялов, олимпийский чемпион Михаил Девятьяров.

«Хибинская гонка» – традиционные всероссийские старты, которые проводятся на лыжном комплексе «Тирвас» с 2016 года. В этом году на старт вышло порядка 400 участников из 35 субъектов России, а также из республики Беларусь. Лыжникам предстояло соревноваться в гонке классическим стилем (5 км у женщин, 10 км у мужчин), спринте и гонке свободным стилем (10 км у женщин, 15 км у мужчин).

Победителями в гонках классическим и свободным стилем стали Ольга Царева из Республики Коми и Евгений Белов из Тюменской области. «Золото» в спринте также забрала Ольга Царева и Ермил Вокуев из Республики Коми.

Мурманчанин Александр Гребенько завоевал бронзовые медали в гонке классическим стилем и в гонке свободным стилем. В спринте Александр стал шестым, а в гонке свободным стилем на шестом месте северянин Андрей Зародов.

Как сообщает Министерство спорта Мурманской области, победителей и призёров соревнований, занявших с первого по шестое место, наградили денежными призами в размере от 20 до 150 тысяч рублей.

Фото: https://gov-murman.ru