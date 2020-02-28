Александр Грисюк - лучший электрогазосварщик Мурманской ТЭЦ

В ПАО «Мурманская ТЭЦ» сегодня завершился конкурс профессионального мастерства среди электрогазосварщиков. Участие в нём приняли девять сотрудников предприятия — представители аварийно-ремонтной службы и цеха тепловых сетей.

Конкурсанты прошли теоретический этап на знание нормативов работ и правил безопасности. Затем в ходе практического этапа выполнили сварку труб диаметром 219 мм и 60 мм под углом 45 градусов, который считается самым сложным для исполнения. Качество сварных швов конкурсная комиссия оценила с помощью рентгеновского контроля.

В результате лучшим по профессии стал электрогазосварщик цеха тепловых сетей Александр Грисюк. Второе и третье места заняли Алексей Сосновский и Валентин Павлов.

— Это не просто соревнования — это элемент технической учёбы и возможность оценить знания и навыки нашего персонала. Сварщики – одна из основных профессий в энергетике. От их профессионализма и качества работы зависит бесперебойность теплоснабжения потребителей, — отметил на церемонии закрытия конкурса генеральный директор ПАО «Мурманская ТЭЦ» Станислав Назаров.