Александр Гуцан: миграционная политика Мурманской области стабильная и опасений не вызывает

Губернатор Андрей Чибис принял участие в заседании совета под руководством полномочного представителя Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе Александра Гуцана.

Участники заседания обсудили вопросы социальной и культурной адаптации мигрантов, предотвращения и пресечения нелегальной миграции, реализации региональных программ в сфере гармонизации межнациональных отношений, профилактики негативных проявлений и конфликтных ситуаций в миграционной сфере.

Как отметил глава региона, в Мурманской области наблюдается снижение миграционного потока. Это связано с завершением основного этапа строительства центра крупнотоннажных морских сооружений. В 2022 году на 41% снизился миграционный поток по сравнению с 2021 годом. Общая численность иностранных граждан, которые приезжают в Кольское Заполярье на работу, от общей численности населения региона составляет 2,8%.

«Основная отрасль, в которой трудятся иностранные граждане – строительство. Подавляющее большинство таких людей живут на территории села Белокаменка, в районе которого обустроен специальный городок для рабочих. На территории городка, для удобства, открыт филиал миграционной службы, а также налажены бытовые условия, связанные с продуктами питания и другими бытовыми нуждами», – отметил Андрей Чибис.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, также губернатор отметил, что в прошлом году специалистами зафиксировано снижение уровня преступности, совершенные иностранными гражданами на 28,6%. От общего числа совершенных преступлений это 0,6%.

Резюмируя доклад, Андрей Чибис отметил слаженную профилактическую работу, которую проводят органы региональной исполнительной власти совместно с правоохранительными структурами.

«Большое спасибо коллегами из правоохранительных органов. У нас выстроилась слаженная работа, которая носит уже системный характер еще с периода пандемии. Кроме этого, должен сказать, что правительством поддерживается культурно-социальная адаптация иностранных граждан. В прошлом году было выделено 7 миллионов на профильные проекты. В этом году работа продолжится, мы уже запланировали 18 проектов», – завершил доклад глава региона.

В свою очередь полпред Александр Гуцан отметил миграционную политику Мурманской области как стабильную и не вызывающую опасений.

По итогам заседания совета выработан ряд решений, направленных на совершенствование работы органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в миграционной сфере.

Фото: https://gov-murman.ru