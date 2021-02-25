Закрыт проезд на федеральной дороге Р-21 «Кола»Как работает в Мурманске «Парк махинаторов», знает и расскажет «Арктик-ТВ»
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)25.02.21 16:00

Александр Гуцан: в первую очередь должны быть решены проблемы рыбаков-прибрежников

Полномочный представитель Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан в ходе рабочей встречи с главой региона оценил текущую ситуацию в Заполярье и указал на самые, по его мнению, насущные вопросы, требующие безотлагательного решения.

«Мурманская область, в принципе, неплохо прошла 2020 год. Конечно, есть ещё над чем работать. И, в первую очередь, необходимо решить вопросы с переработкой в море рыбной продукции теми организациями, которые ведут прибрежный промысел», – подчеркнул Александр Гуцан.

На сегодняшний день из-за несовершенства федерального законодательства рыбаки-прибрежники лишены права даже на первичную обработку улова на борту судов, что практически парализовало прибрежный промысел в Мурманской области. Андрей Чибис заверил полпреда, что работа в этом направлении ведётся.

«Нашим сенатором Константином Долговым был внесён и принят в первом чтении законопроект, который урегулирует эти проблемы. Очень надеюсь, что в ближайшее время он будет принят окончательно, для Мурманской области это принципиально важно. И второй инициированный нами законопроект, поддержанный правительством РФ, – о возможности рыбакам-любителям продавать свой улов. На этот закон мы также очень рассчитываем, и здесь я хочу поблагодарить в том числе и Вас за поддержку», – отметил губернатор.

Также в программу рабочей поездки полпреда Президента РФ в Мурманск вошло посещение объектов, обновляемых в рамках исполнения национальных проектов. Один из таких объектов – спортивный комплекс «Долина Уюта», реконструированный по нацпроекту «Демография». Александру Гуцану был представлен новый лыжный стадион с телеэкраном, освещением и системой искусственного оснежения, сообщает региональное Министерство информационной политики.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Нас не догонишь… В Арктике
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ИТОГИ ГОДАМурманская областная Дума: «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ»ЖИЗНЬ ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМ
-Политбарометр (18+)
Подробнее22 одномандатника и 10 списочников - Дума одобрила изменения в выборное законодательство
-

Последние комментарии

Ерохин Виктор Петрович, сочувствующий.
24.02.21 21:14
Причина этой трагедии - бедность и бесправие граждан России-страдалицы. Она в который раз обнажила, то о чем мы сами знаем! Почему человек не отказался от сей работы и сел за руль и рычаги шнекоротор
Комментарий к новости:На месте недавней трагедии на озере Канентъявр представители московской медиатусовки проводят рискованные заезды
Андрей
21.02.21 15:09
Это не единственный случай в Мурманске, в образе квартирного мошенника работает Маевский Сергей Васильевич телефон подельника в Мурманске 7 951 295 17 58 квартира по которой они работали с кадастровы
Комментарий к новости:СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: «Бизнес-Мент-9: дело «чёрных» риэлторов»
Игорь Кириллов.
18.02.21 20:03
Зато у псевдопатриотов, членов "Единой России" пенсионеров Прямиковой и Белошеева зарплата ВЕСЬМА ОЧЕНЬ хорошая! Сократить должности замов и отправить этих двух пенсионеров не заслуженный отдых. Како
Комментарий к новости:Обильные снегопады выявили низкий уровень зарплаты у работников УДХ
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
12345678910111213141516171819202122232425262728
-Скоро в эфире19:00«Международные новости». Информационная программа (12+)19:30Новости. Информационная программа (12+)20:00«Парк махинаторов». Специальный репортаж (16+)
-PRO Деньги (16+)На ряде АЗС Мурманской области отмечается рост цен на бензин-PRO Валюту (16+)Курс доллара снизился почти на 28 копеек, евро теряет почти 17 копеек-PRO Энергетику (18+)Из-за сильных морозов Мурманский филиал «Россети Северо-Запад» работает в режиме повышенной готовности-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 25 февраля-PRO Нефть и газ (18+)Вопрос газификации нашего региона Андрей Чибис обсудил в Москве с Денисом Мантуровым-PRO Законы (18+)Правительством Мурманской области установлены региональные стандарты стоимости жилищно-коммунальных услуг на 2021 год
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2021
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика