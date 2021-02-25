Александр Гуцан: в первую очередь должны быть решены проблемы рыбаков-прибрежников

Полномочный представитель Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан в ходе рабочей встречи с главой региона оценил текущую ситуацию в Заполярье и указал на самые, по его мнению, насущные вопросы, требующие безотлагательного решения.

«Мурманская область, в принципе, неплохо прошла 2020 год. Конечно, есть ещё над чем работать. И, в первую очередь, необходимо решить вопросы с переработкой в море рыбной продукции теми организациями, которые ведут прибрежный промысел», – подчеркнул Александр Гуцан.

На сегодняшний день из-за несовершенства федерального законодательства рыбаки-прибрежники лишены права даже на первичную обработку улова на борту судов, что практически парализовало прибрежный промысел в Мурманской области. Андрей Чибис заверил полпреда, что работа в этом направлении ведётся.

«Нашим сенатором Константином Долговым был внесён и принят в первом чтении законопроект, который урегулирует эти проблемы. Очень надеюсь, что в ближайшее время он будет принят окончательно, для Мурманской области это принципиально важно. И второй инициированный нами законопроект, поддержанный правительством РФ, – о возможности рыбакам-любителям продавать свой улов. На этот закон мы также очень рассчитываем, и здесь я хочу поблагодарить в том числе и Вас за поддержку», – отметил губернатор.

Также в программу рабочей поездки полпреда Президента РФ в Мурманск вошло посещение объектов, обновляемых в рамках исполнения национальных проектов. Один из таких объектов – спортивный комплекс «Долина Уюта», реконструированный по нацпроекту «Демография». Александру Гуцану был представлен новый лыжный стадион с телеэкраном, освещением и системой искусственного оснежения, сообщает региональное Министерство информационной политики.