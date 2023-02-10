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Мурманская область. Арктика (16+)10.02.23 14:30

Александр Кобытев отметил важность перехода на новый уровень системы перспективного планирования электроэнергетики региона

Министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области Александр Кобытев посетил региональный диспетчерский центр Системного оператора.

Он подчеркнул, что для руководства региона Системный оператор является основным партнером как в вопросах обеспечения надежного и бесперебойного энергоснабжения региона, так и в части перспективного развития энергосистемы Мурманской области.

«С января 2023 года на Системного оператор легла очень важная миссия по разработке Схемы и программы развития электроэнергетических систем. Это ожидаемое и закономерное нововведение в законодательстве, поскольку именно Системный оператор, как энергокомпания верхнего уровня, обладает наиболее полной и точной информацией о том, чем живет энергосистема сегодня и какие у нее перспективы развития. Рассчитываю, что взаимодействие органов власти региона и всех субъектов электроэнергетики с Системным оператором позволит вывести качество планирования на новый уровень. Ведь развитие энергосистемы сообразно потребностям области – это залог эффективного развития всех сфер жизни», – отметил министр.

Директор Кольского РДУ Андрей Щенников проинформировал Александра Кобытева о результатах работы по СиПРу на 2023/2028 гг.

«Проект первой Схемы и программы, сформированный по новым правилам и содержащий планы по развитию, в том числе энергосистемы Мурманской области, проходит этап общественных обсуждений – все возникшие вопросы со стороны министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области урегулированы. Хочу отметить ответственный и заинтересованный подход органов исполнительной власти Мурманской области к экспертизе технических решений по крупным объектам, которые в значительной мере определяют режимно-балансовую ситуацию и качество разработки перспективного прогноза потребления. Уверен, что в новом цикле, который стартует в марте 2023 года, налаженное взаимодействие министерства и РДУ позволит не менее качественно выполнить разработку основополагающего документа по развитию энергетики региона» – сказал Андрей Щенников.

Стороны также обсудили вопросы реализации перспективных проектов по технологическому присоединению новых промышленных объектов, в том числе центров обработки данных и объектов территории опережающего развития «Столица Арктики» на западном берегу Кольского залива.

Андрей Щенников пояснил, что суммарная установленная мощность электростанций Кольской энергосистемы за 2022 год выросла за счёт ввода в работу Кольской ВЭС, а также увеличения установленной мощности на Верхне-Туломской ГЭС после реконструкции.

Для обеспечения выдачи «зеленой» энергии ВЭС, а также каскадов ГЭС и Кольской АЭС применяются автоматизированные системы диспетчерского управления – такие как система мониторинга запасов устойчивости и централизованная система автоматического регулирования частоты и перетоков мощности Кольской энергосистемы. Это позволяет максимально использовать пропускную способность Кольско-Карельского транзита.

Александр Кобытев ознакомился с современными средствами обработки, визуализации и контроля телеинформации, поступающей со всех объектов энергосистемы, а также оценил комплекс автоматического управления активной мощностью семи электростанций, в том числе Кольской ВЭС, непосредственно из диспетчерского центра.

Министр посетил пункт тренажерной подготовки персонала Кольского РДУ, где проводится обучение и повышение квалификации диспетчеров, ему продемонстрировали процесс ликвидации смоделированной аварии при помощи дистанционного управления оборудованием подстанции 330 кВ «Мурманская» и Кольской ВЭС.

Как сообщает региональное Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, подводя итоги рабочей встречи, Александр Кобытев высоко оценил профессионализм диспетчерского персонала, современный уровень технической оснащенности диспетчерского центра, а также важную роль Кольского РДУ в обеспечении надежного электроснабжения потребителей Кольского полуострова.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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