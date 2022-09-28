Александр Кузькин: среди тех, кого мы отправляем сегодня, есть и добровольцы, которые сами пришли в военкомат, не дожидаясь повестки

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, первая группа северян, призванных в ходе частичной мобилизации в Мурманской области, отправилась вчера в Санкт-Петербург, где на учебной базе одного из высших учебных заведений Минобороны России будут организованы их специальная подготовка и боевое слаживание подразделений.

Церемония проводов северян состоялась на сборном пункте Мурманского областного военного комиссариата. Мобилизованных мурманчан провожали родные и близкие, творческие коллективы Северного флота выступили перед ними с концертной программой.

С напутственными словами к северянам, призванным в ходе частичной мобилизации, обратился губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

«Я хочу вам искренне сказать спасибо. За то, что не бегали от повестки. Что когда стране понадобилась ваша помощь – вы пришли, вы готовы поддержать нашу Родину, наших бойцов. Это всегда непросто – провожать, но сейчас это очень важно для всей России. Страна действительно нуждается в вашей поддержке. Низкий вам поклон. Желаю вам нормально подготовиться, выполнить все задачи, которые перед вами стоят. Я желаю вам успехов и побед. Все получится. А мы ждём вас дома», – сказал глава региона.

Беседуя с северянами, губернатор подчеркнул, что для поддержки их семей будет сделано всё, что необходимо.

«Мы сделаем всё, чтобы не бросить ваши семьи, пока вас не будет. Будем решать все вопросы. И конечно, сделаем всё, чтобы поддержать вас. В том числе в тот момент, когда вы проходите необходимую подготовку в Санкт-Петербурге», – заверил губернатор.

Исполняющий обязанности военного комиссара Мурманской области подполковник Александр Кузькин подчеркнул, что «в строю мобилизованных находятся только те, кто уже служил, а граждане, которые не проходили военную службу, призыву не подлежат». Он также отметил, что «среди тех, кого мы отправляем сегодня, есть и добровольцы, которые сами пришли в военкомат, не дожидаясь повестки».

Согласно плану, группы мобилизованных из Мурманска будут отправляться каждый день до 30 сентября, сообщает пресс-служба Северного флота.

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12439579@egNews