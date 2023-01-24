Александр Леонов назначен на должность вице-президента — руководителя Кольского дивизиона компании, генерального директора Кольской ГМК

В новой должности Александр Леонов сосредоточится на ключевых инвестиционных проектах КГМК, прежде всего связанных с экологией и безопасностью труда. В его задачи входят реализация инициатив по повышению качества никелевой продукции и своевременное изменение ассортимента продуктов компании в соответствии с актуальными трендами и требованиям рынка, повышение производительности и безопасности горных работ, обеспечение рудников опережающими запасами.

Как сообщает департамент общественных связей ПАО «ГМК «Норильский никель», Евгений Борзенко, ранее возглавлявший Кольскую ГМК, продолжит работу в «Норникеле» и будет отвечать за разработку стратегии и развитие технологий никелевой рафинировки, анализ потенциальных направлений интеграции с производствами более глубоких переделов.

Александр Леонов — опытный руководитель, проработавший в «Норникеле» более 20 лет.

Прошёл путь от рабочего до директора Медного завода, заместителя директора Заполярного филиала «Норникеля» по устойчивому развитию и экологии.

«Кольский дивизион играет стратегическую роль в выпуске современной, востребованной потребителями продукции, в том числе для аккумуляторной отрасли. Массовый переход на электротранспорт определяет динамику спроса на наши металлы и усиливает роль мончегорского промышленного узла. Его эффективность и слаженная работа команды — важное условие развития компании», — прокомментировал кадровые изменения президент «Норникеля» Владимир Потанин.

* * *

Александр Сергеевич Леонов с отличием окончил Норильский индустриальный институт по специальности «металлургия цветных металлов».

Трудовую деятельность начал на Медном заводе электролизником водных растворов цеха электролиза меди, прошел путь от рабочего до директора предприятия. С января 2022 г. работал в должности заместителя директора Заполярного филиала «Норникеля» по устойчивому развитию и экологии.

Имеет почетные звания «Кадровый работник Заполярного филиала ОАО «ГМК «Норильский никель» и «Лучший руководитель ПАО «ГМК «Норильский никель», Почётную грамоту Министерства промышленности и торговли Российской Федерации.

Фото: https://www.nornickel.ru/news-and-media/press-releases-and-news/aleksandr-leonov-naznachen-rukovoditelem-kolskogo-diviziona-nornikelya-240123/