Александр Масько награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени

Заместитель директора по логистике – директор по управлению портовыми активами АО «СУЭК» Александр Вадимович Масько награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Торжественная церемония прошла в Министерстве транспорта Российской Федерации в канун празднования Дня работников морского и речного флота. Награду вручил Министр транспорта РФ Евгений Дитрих. Как отмечено в Указе Президента, Александр Масько удостоен высокой награды «за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу» в период руководства АО «Мурманский морской торговый порт».

Александр Масько возглавлял АО «ММТП» в должности генерального директора с 2012 по 2019 годы. За этот период принципиально изменилось качество работы старейшего предприятия Мурманска. По итогам 2019 года грузооборот порта превысил 17,5 миллиона тонн, регулярно обновлялись рекорды погрузки на суда и максимальной суточной выгрузки вагонов. Новый импульс получило развитие производственных мощностей предприятия в соответствии с требованиями сегодняшнего дня. Была разработана долгосрочная программа развития предприятия. При этом особое внимание было уделено реализации уникальных экологических проектов: строительства пылеветрозащитного экрана, создание экологической диспетчерской и др. Выросли налоговые отчисления в бюджеты всех уровней. Получили развитие социальные программы, ориентированные как на работников предприятия, так и на жителей Мурманска и Мурманской области. При участии АО «ММТП» были реализованы проекты по формированию комфортной городской среды, поддержке общественных организаций, развития физкультуры и спорта. В частности, при поддержке предприятия в отечественную Суперлигу хоккея с мячом вернулся клуб «Мурман».

«Я считаю, что весь коллектив Мурманского морского торгового порта сделал своеобразный рывок в будущее. Мы не смогли бы совершить его, если бы каждый мурманский портовик не стремился добиться нового качества своей работы. Важно, что наши усилия нашли поддержку у мурманчан, муниципальной и региональной власти, наших коллег и партнеров. Так что эта награда – результат нашей общей, командной работы», - сказал Александр Масько.

В настоящий момент Александр Масько работает в АО «СУЭК», где возглавляет Дирекцию по управлению портовыми активами, входящими в группу СУЭК.