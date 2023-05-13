Александр Новак: «Для улучшения энергетического баланса страны создаётся программа газификации Мурманской области, которая реализуется при поддержке правительства России»

Заместитель председателя правительства России Александр Новак высоко оценил перспективы развития топливно-энергетического комплекса Мурманской области. Об этом он сообщил в рамках рабочей встречи с губернатором Андреем Чибисом.

«Мурманская область активно развивается. Для того, чтобы в регионе реализовывались социально-экономические проекты, требуется развитие энергетики. Открытие Кольской ВЭС – самой крупной ветроэлектростанции в Арктической зоне всего мира, - даст возможность региону улучшить энергетический баланс с точки зрения снижения уровня выбросов в атмосферу. Для этой же цели создана программа газификации в Мурманской области, которая осуществляется при поддержке правительства России. Также реализуется масштабная программа по повышению энергоэффективности, частью которой является постепенный отказ от мазутозависмости и переход на более чистые экологичные источники энергии. В этом направлении нам помогает правительство Мурманской области», - подчеркнул Александр Новак.

Губернатор Андрей Чибис отметил, что газификация - один из важнейших инвестиционных проектов для Мурманской области.

«Масштабный стратегический проект по газификации позволит помочь сократить коммунальные платежи для населения, повысить экологическую устойчивость региона, даёт совершенно другие возможности развития промышленности, в том числе по тем проектам, которые уже находятся в работе, - а это 400 млрд рублей инвестиций и 20 тысяч рабочих мест. Хочу выразить огромную признательность Президенту Владимиру Путину за поддержку, а Правительству России - за детальную проработку этого стратегического проекта. Главное, что никакие санкционные ограничения не остановили нас в экономическом росте», - подчеркнул губернатор.

Фото: https://gov-murman.ru