Александр Новак: нефть была основным транзитным грузом на Севморпути в 2023 году

Нефть стала основным транзитным грузом на Северном морском пути (СМП) в прошлом году, сообщил вице-премьер России Александр Новак.

«В прошлом году зафиксирован рекордный грузопоток по Северному морскому пути, свыше 36 миллионов тонн», – отметил Новак на совещании «Развитие Северного морского пути: итоги 2023 года и планы до 2035 года», которое прошло на выставке-форуме «Россия».

Как пишет РИА «Новости»: перевозка транзитных грузов по СМП в прошлом году также достигла рекордных за всю историю маршрута значений, 2,1 миллиона тонн, уточняет вице-премьер России.

Дальнейшие перспективы увеличения грузопотока по СМП связаны с реализацией целого ряда крупных проектов в нефтегазовой отрасли, в сфере добычи цветных металлов, а также с развитием портовой инфраструктуры, отметил Александр Новак.

«Кроме того, считаю необходимым синхронизировать развитие СМП с другими программами, так как зачастую грузовая база формируется в портах, не выходящих на сам СМП. Это порты Северо-Запада и Дальнего Востока. Поэтому важно их связать с Большой землей через железную дорогу», – также отметил Новак.

Глава компании «Газпром нефть» Александр Дюков на совещании заявил, что «рассматривает возможность увеличения поставок нефти по Северному морскому пути, объём в 2024 году планируется на уровне 2023 года.

«На уровне прошлого года», – приводят слова Дюкова журналисты 1prime.ru.

Отвечая на вопрос о планах увеличения объёмов перевозок по данному маршруту, Глава компании «Газпром нефть» отметил: «Рассматриваем такую возможность, детальнее пока рано комментировать».

Установленные на сегодняшний день тарифы на перевозку по СМП позволяют компании получать положительный экономический эффект, добавил он.

Отвечая на вопрос о возможности круглогодичной перевозки по СМП, Дюков отметил, что для этого в том числе нужны специальные танкера 7-го арктического класса.

Фото предоставлено пресс-службой ПАО «ММП».